सेल्फी विथ गणराया..
----
१) छत्रपती संभाजीनगर ः वरुष्का कुटे आणि शारवी कुटे-ABD26J79741
--
२) नवगाव ः संभाजीराजे गणेश मंडळाची आरती करताना वरद राक्षे, दीपक उपाध्ये - ABD26J79742
--
३) अरिहंतनगर ः लक्ष्मण तांगडे व परिवार- ABD26J79743
--
४) बीड बायपास ः प्रियांका कदम- ABD26J79744
--
५) एसटी कॉलनी ः रुद्रा दयाराम केवटे- ABD26J79745
--
६) समर्थनगर ः आकाश गोसावी - ABD26J79755
--
७) बीड बायपास ः दराडे परिवार, द्वारकादासनगर- ABD26J79758
--
८) चिकलठाणा ः हावरे परिवार, माय वल्ड गृहनिर्माण संस्था- ABD26J79759
--
९) चिकलठाणा ः हितांशी रवी आंधळे, श्री गणेशा रेसिडेन्सी- ABD26J79760
--
१०) अलोकनगर ः (डावीकडून) साई सपकाळ, सोहम सपकाळ, अनिल सपकाळ, सई गुडधे - ABD26J79761
--
११) जयभवानीनगर (गल्ली नंबर ११) ः श्रावणी विजय मगर - ABD26J79762
--
१२) (कलाहंती अपार्टमेंट) उस्मानपुरा ः अमोल कुलकर्णी ABD26J79763
१३) (वियान-अनंता सोसायटी) बीडबायपास ः वैदेही काथार, सरिता काथार, साई काथार, अरविंद काथार ABD26J79764
---
१४) बजाजनगर ः अन्वयी ज्योती कुमार बिरदवडे- ABD26J79766
---
१५) वेणुसुधा हौसिंग सोसायटी ः मनीषा सुधीर खराद पाटील, गिता राजेश खराद पाटील, वैशाली खराद पाटील - ABD26J79767
---
१६) छत्रपती संभाजीनगर ः अरुण गोसावी, रोहिणी गोसावी- ABD26J79768
----
१७) देवळाई ः आराध्या शरद धोंडे- ABD26J79769
---
१८) म्हाडा कॉलनी ः रुद्र शिंदे- ABD26J79770
--
१९) छत्रपती संभाजीनगर ः अविनाश मुळे, मीनाक्षी मुळे, अनुजा मुळे, प्रवीण मुळे, प्रणिता मुळे, प्राजक्ता मुळे, सौम्या मुळे- ABD26J79771
---
२०) गारखेडा ः चेतन सुनील जोशी, रश्मी चेतन जोशी- ABD26J79772
---
२१) पडेगाव ः श्रावणी नकोद- ABD26J79773
-----------