छत्रपती संभाजीनगर

सेल्फी विथ गणराया

सेल्फी विथ गणराया
Published on
सेल्फी विथ गणराया.. ---- १) छत्रपती संभाजीनगर ः वरुष्का कुटे आणि शारवी कुटे-ABD26J79741 -- २) नवगाव ः संभाजीराजे गणेश मंडळाची आरती करताना वरद राक्षे, दीपक उपाध्ये - ABD26J79742 -- ३) अरिहंतनगर ः लक्ष्मण तांगडे व परिवार- ABD26J79743 -- ४) बीड बायपास ः प्रियांका कदम- ABD26J79744 -- ५) एसटी कॉलनी ः रुद्रा दयाराम केवटे- ABD26J79745 -- ६) समर्थनगर ः आकाश गोसावी - ABD26J79755 -- ७) बीड बायपास ः दराडे परिवार, द्वारकादासनगर- ABD26J79758 -- ८) चिकलठाणा ः हावरे परिवार, माय वल्ड गृहनिर्माण संस्था- ABD26J79759 -- ९) चिकलठाणा ः हितांशी रवी आंधळे, श्री गणेशा रेसिडेन्सी- ABD26J79760 -- १०) अलोकनगर ः (डावीकडून) साई सपकाळ, सोहम सपकाळ, अनिल सपकाळ, सई गुडधे - ABD26J79761 -- ११) जयभवानीनगर (गल्ली नंबर ११) ः श्रावणी विजय मगर - ABD26J79762 -- १२) (कलाहंती अपार्टमेंट) उस्मानपुरा ः अमोल कुलकर्णी ABD26J79763 १३) (वियान-अनंता सोसायटी) बीडबायपास ः वैदेही काथार, सरिता काथार, साई काथार, अरविंद काथार ABD26J79764 --- १४) बजाजनगर ः अन्वयी ज्योती कुमार बिरदवडे- ABD26J79766 --- १५) वेणुसुधा हौसिंग सोसायटी ः मनीषा सुधीर खराद पाटील, गिता राजेश खराद पाटील, वैशाली खराद पाटील - ABD26J79767 --- १६) छत्रपती संभाजीनगर ः अरुण गोसावी, रोहिणी गोसावी- ABD26J79768 ---- १७) देवळाई ः आराध्या शरद धोंडे- ABD26J79769 --- १८) म्हाडा कॉलनी ः रुद्र शिंदे- ABD26J79770 -- १९) छत्रपती संभाजीनगर ः अविनाश मुळे, मीनाक्षी मुळे, अनुजा मुळे, प्रवीण मुळे, प्रणिता मुळे, प्राजक्ता मुळे, सौम्या मुळे- ABD26J79771 --- २०) गारखेडा ः चेतन सुनील जोशी, रश्मी चेतन जोशी- ABD26J79772 --- २१) पडेगाव ः श्रावणी नकोद- ABD26J79773 -----------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com