Paithan News: आता आम्हीही झालो साक्षर!; पैठणच्या ३५० ज्येष्ठांनी दिली मूल्यांकन परीक्षा

जायकवाडी: पैठण तालुक्यात निरक्षरता निर्मूलनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. रविवारी (ता. २९) तालुक्यातील ३१ केंद्रांवर तब्बल ३५० निरक्षर नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे 'साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा' दिली. या परीक्षेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे ५० ते ७० वयोगटातील आजी-आजोबा, आई-बाबा आणि काकूंनी दाखवलेली शिकण्याची प्रचंड जिद्द..तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सकाळी दहापासूनच उत्सवाचे वातावरण होते. साधे कपडे, डोक्यावर ओढणी आणि चेहऱ्यावर कमालीचा आत्मविश्वास घेऊन हे ज्येष्ठ नागरिक परीक्षा हॉलमध्ये दाखल झाले. आयुष्यात पहिल्यांदाच हातात पेन धरून उत्तरपत्रिका सोडवताना अनेकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. काही जण नुकतीच अक्षरे गिरवायला शिकले होते, तर काही जण वाचनाचा सराव करत होते. मात्र, 'आता आम्हीही साक्षर झालो', ही भावना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर झळकत होती..डिजिटल युगाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्नया अभियानाचा उद्देश केवळ अक्षर ओळख करून देणे एवढाच मर्यादित नाही. आजच्या डिजिटल युगात मोबाईलचा वापर, बँकिंग व्यवहार आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी साक्षरता अनिवार्य ठरली आहे. सरकारी योजनांची माहिती समजून घेणे आणि बँकांमधील कागदपत्रांवर सही करणे यांमुळे या नागरिकांचे जी वन अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होणार आहे..नियोजनाचा दुसरा टप्पा यशस्वीसप्टेंबर २०२५ मध्ये या उपक्रमाचा पहिला टप्पा पार पडला होता. त्यावेळी जे नागरिक परीक्षेला बसू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी ही दुसरी संधी देण्यात आली होती. बालानगर, पाटेगाव, चित्तेगाव, बिडकीन, आडूळ, कडेठाण, लोहगाव आणि एकतुनी यांसारख्या विविध गावांमध्ये शिक्षकांनी आणि स्वयंसेवकांनी या परीक्षेचे नेटके नियोजन केले होते.."आम्हाला आयुष्यात पहिल्यांदाच शिकण्याची संधी मिळाली. आता आम्ही स्वतःचे नाव लिहू शकतो आणि मोबाइलवर नंबरही डायल करू शकतो. यामुळे आमचा आत्मविश्वास वाढला असून पुढे अजून शिकण्याची इच्छा आहे."- सुलभा पंडित तांबे,परीक्षार्थी, रा. आनंदपूर"निरक्षरतेविरुद्धचा हा लढा आता केवळ शासकीय उपक्रम उरलेला नसून ती एक सामाजिक चळवळ बनली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखवलेला हा उत्साह साक्षर समाज घडविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे."- बाळकृष्ण मुळे,विषय तज्ज्ञ, पंचायत समिती पैठण .