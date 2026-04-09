Shevta Mahadev Temple : जायकवाडी धरणाच्या लाटांखाली 54 वर्षे हरवलेला वारसा पुन्हा जिवंत होणार; शेवता ग्रामस्थांनी घेतला मोठा निर्णय, 'हेमाडपंथी' वैभव परतणार!

-ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव (ता. पैठण) : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरण उभारणीदरम्यान बुडीत गेलेल्या शेवता गावाच्या ऐतिहासिक वारशाला पुन्हा उजाळा देण्यासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार (54-Year-Old Relocated Shevta Mahadev Temple) घेतला आहे. सुमारे ५४ वर्षांपूर्वी स्थलांतरित करण्यात आलेल्या हेमाडपंथी महादेव मंदिराच्या अवशेषांवर पुनश्च भव्य मंदिर उभारण्याचा ठराव विशेष ग्रामसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला..सन १९७२-७३ मध्ये गोदावरी नदीकाठी वसलेल्या शेवता गावातील पुरातन कोरीव दगडी खांबांचे हेमाडपंथी महादेव मंदिर जायकवाडी धरणामुळे बुडीत क्षेत्रात येत होते. त्यावेळी शासनाने या ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करण्यासाठी मंदिराचे अवशेष सुरक्षितरीत्या हलवण्यास परवानगी दिली होती..यानुसार प्रशासनाने मंदिरातील प्रत्येक दगडावर क्रमांक देऊन, नकाशांच्या आधारे हे अवशेष छत्रपती संभाजीनगर येथील सोनेरी महल परिसरात हलवले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हे अवशेष तिथेच पडून असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती..या पार्श्वभूमीवर, पुनर्वसित शेवता गावातच या अवशेषांवर आधारित प्राचीन मंदिर पुन्हा उभारावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. शेवता धरणग्रस्त तरुणांसह लोहगाव पंचक्रोशीतील नागरिकांनी यासाठी एकत्र येत पुढाकार घेतला आहे..बुधवारी (ता. ८) सरपंच अक्षय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा पार पडली. या सभेत 'माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियान राबविण्याबरोबरच सोनेरी महल परिसरात असलेले मंदिराचे अवशेष शेवता गावात आणून भव्य महादेव मंदिर उभारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यासाठी शासनाने पुरातन विभागास मंजूर केलेला निधी मंदिर उभारणीसाठी वापरण्याची मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे..या ग्रामसभेला उपसरपंच आत्माराम दळे, माजी सरपंच मुमताज शब्बीर शेख, ताराबाई दळे, अरुण किर्जत, प्रकाश घटे, दीपक घटे, डॉ. श्रीधर किर्जत, भगवान घटे, एकनाथ गोरे, बाबासाहेब गरड, अॅड. ओमकार जोशी, गणेश जोशी, संजय जोशी, फिरोज शेख, इनुस शेख, सलीम शेख, ग्रामविकास अधिकारी उज्ज्वला लिंबोरे यांच्यासह महिला व तरुण नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.