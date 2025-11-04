Education: थर्माकोलच्या तराफ्यावरून विद्यार्थ्यांचा प्रवास; शेवता खुर्द येथे दर पावसाळ्यात कसरत, गिरिजा नदीवर पूल उभारणीची मागणी

फुलंब्री (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील शेवता खुर्द आणि शेवता बुद्रुक गावांमधून जाणाऱ्या गिरिजा नदीच्या प्रवाहामुळे दोन्ही गावांचा रस्ता संपर्क दोन महिन्यांपासून तुटला आहे. त्यामुळे शेवता बुद्रुक येथील पहिली ते सातवीच्या सुमारे ४२ विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे..त्यावर मात करण्यासाठी, तात्पुरता पर्याय म्हणून ग्रामस्थांनी थर्माकोलपासून तराफा तयार केला असून त्यावरून ही मुले शाळेत जाऊ शकत आहेत. ही कसरत थांबविण्यासाठी नदीवर पुलाची मागणी होत आहे..नदीवर पूल नसल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी ९ ते १० किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत होता. हा प्रवास लांब, कष्टदायक आणि वेळखाऊ असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाणे बंद केले होते. शिक्षण थांबण्याची भीती वाटू लागल्याने ग्रामस्थांनी स्वतःचा मार्ग शोधत थर्माकोलवर बांबू बसवून तात्पुरता तराफा तयार केला. सध्या त्याचा आधार घेत विद्यार्थी गिरिजा नदी पार करत आहेत. हा प्रवास असुरक्षित असला तरी पर्याय नसल्याचे ग्रामस्थ सांगतात..दरवर्षी पावसाळ्यात अशीच स्थिती निर्माण होते आणि मुलांचे शिक्षण ठप्प होते. शासन व प्रशासनाने या स्थितीची प्रत्यक्ष पहाणी करावी, योग्य उपाययोजना करावी, कायमस्वरूपी पुलाची उभारणी करावी, मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांच्या सुरक्षिची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.गिरिजा नदीवर पूल झाल्यास विद्यार्थ्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होईल, शिक्षणाचा मार्ग सुकर होईल. गावात विकासाची दारे उघडतील. शासन-प्रशासनाने याप्रश्नी लक्ष घालावे, ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा.- साईनाथ बेडके, ग्रामस्थ, शेवता बुद्रुकपुलासाठी शेवता ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून शासनाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. दर पावसाळ्यात शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे. ती टाळण्यासाठी शासनाने तत्काळ पूल मंजूर करावा.- धर्मराज तुपे, सरपंच, शेवता खुर्दशेवता खुर्द व शेवता बुद्रुक गावांतून जाणाऱ्या गिरिजा नदीवर पुलासाठी नाबार्ड योजनेतून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काम सुरू करण्यात येईल.- साहेबराव जाधव, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, फुलंब्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.