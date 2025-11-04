छत्रपती संभाजीनगर

Education: थर्माकोलच्या तराफ्यावरून विद्यार्थ्यांचा प्रवास; शेवता खुर्द येथे दर पावसाळ्यात कसरत, गिरिजा नदीवर पूल उभारणीची मागणी

42 Students Forced to Cross River on Thermocol Raft: गिरिजा नदीमुळे शेवता खुर्द-बुद्रुक गावांचा रस्ता तुटल्याने ४२ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले. ग्रामस्थांनी थर्माकोलचा तराफा तयार करून शाळेचा मार्ग साधला.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील शेवता खुर्द आणि शेवता बुद्रुक गावांमधून जाणाऱ्या गिरिजा नदीच्या प्रवाहामुळे दोन्ही गावांचा रस्ता संपर्क दोन महिन्यांपासून तुटला आहे. त्यामुळे शेवता बुद्रुक येथील पहिली ते सातवीच्या सुमारे ४२ विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे.

