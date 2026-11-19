आष्टी, : तालुक्यातील शिरापूर ग्रामपंचायत हद्दीतील जिवे वस्ती, उकांडे वस्ती आणि गिलचे वस्ती येथील नागरिकांना २५ दिवसांपासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच घरगुती वीजपुरवठाही बंद असल्याने नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिला, लहान मुले आणि वृद्धांची परवड होत असतानाही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी असून, ग्रामपंचायतीने तहसीलदारांना निवेदन देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..तीनही वस्त्यांमधील पाणीपुरवठा बंद असल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी इतरत्र भटकंती करावी लागत आहे. घरगुती वापराच्या पाण्याचीही टंचाई निर्माण झाली असून, महिलांना पाण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे. अनेक दिवसांपासून प्रश्न कायम असल्याने ग्रामस्थांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे..शिरापूरवर अन्याय का?शेजारील पिंपळगाव, मेहेकरी आणि पुंडी गावांमध्ये पाणी व वीजपुरवठा सुरळीत आहे. या गावांमध्ये सुविधा उपलब्ध असताना शिरापूरच्या तीन वस्त्यांतील नागरिकांनाच पाणी आणि विजेच्या समस्येला सामोरे का जावे लागत आहे, असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे. दरम्यान, पाणी आणि वीजपुरवठ्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास शिरापूर-मेहेकरी मुख्य रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. तसेच हंडा मोर्चा काढण्यासह टँकरची वाहतूक रोखण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे..विहिरींवरील जोडा वीजपाणीटंचाईवर तातडीचा उपाय म्हणून सार्वजनिक विहिरीवरील वीज जोडणी सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. वीज जोडणी देणे शक्य नसल्यास विहिरीवर सौरऊर्जेवर आधारित पाणीउपसा यंत्रणा बसविण्यास परवानगी द्यावी, अशी पर्यायी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. यामुळे तीनही वस्त्यांवरील पाणीपुरवठा पूर्ववत होण्यास मदत होईल, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे..शिरापूर हद्दीतील जिवे वस्ती, उकांडे वस्ती आणि गिलचे वस्ती येथील नागरिकांना गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पाणीपुरवठा आणि घरगुती वीजपुरवठा बंद असल्याने ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. सार्वजनिक विहिरीवरील वीज जोडणी सुरू करावी किंवा पर्याय म्हणून सौरऊर्जा यंत्रणा बसविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.-सलोनी सोमनाथ गायकवाड, सरपंच, ग्रामपंचायत शिरापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.