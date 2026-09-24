School Safety : तेवीस वर्षे जुनी शाळेची इमारत आजही धोकादायक; इमारतीसाठी तागडगाव ग्रामस्थांकडून उपोषण; अभिलेखांचा सावळागोंधळ

शिरूर कासार,: विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट आणि शिक्षणाचे धडे गिरवणाऱ्या चिमुकल्यांच्या डोक्यावर सध्या एका मोठ्या धोक्याची टांगती तलवार आहे. शिरूरकासार तालुक्यातील तागडगाव येथील सानप वस्तीवरील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत इतकी जीर्ण झाली आहे की, ती कधीही कोसळेल या भीतीने पालकांच्या काळजात धडकी भरली आहे. येथील २४ निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि नव्या इमारतीच्या मागणीसाठी अखेर संतप्त ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले..Premium|NITI Aayog Education Report : धोरण कागदावर, शिक्षण वाऱ्यावर!.Premium|Study Room : कायदा-सुव्यवस्था की विद्यार्थ्यांचे हक्क? जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरील नैतिक आव्हान .सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत सन २००२-०३ मध्ये सानप वस्तीत ही शाळा बांधण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या २३ वर्षांतच इमारतीची अवस्था अत्यंत दयनीय आणि धोकादायक बनली आहे. या शाळेत पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग भरतात आणि दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, पडक्या इमारतीत मुलांना बसवणे म्हणजे त्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तातडीने नवीन शाळा इमारत उपलब्ध करून द्यावी आणि जुन्या इमारतीच्या बांधकामाचे मूळ अभिलेख व कागदपत्रे उघड करावीत, या मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू करण्यात आले.इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणीआंदोलनाची माहिती मिळताच गटविकास अधिकारी भरत नागरे व गटशिक्षण अधिकारी प्रशांत शिंदे यांनी उपोषणस्थळी धाव घेतली. अधिकाऱ्यांनी शाळेच्या जीर्ण इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून ग्रामस्थांशी सविस्तर चर्चा केली.मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्याने अखेर प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट झालेआहे..अभिलेखांचा प्रश्न ऐरणीवरतालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायतींतर्गत अनेक वस्ती शाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, यापैकी काही शाळा तत्कालीन सरपंचांच्या नातेवाइकांच्या जागेवर उभारल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. या जागांचे दानपत्र व मूळ अभिलेख ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा शिक्षण विभागाकडे सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आता जीर्ण इमारती पाडून नव्या इमारती उभारताना जागेचा मोठा कायदेशीर वाद निर्माण होत आहे..सानप वस्ती शाळेच्या जुन्या इमारतीचे मूळ अभिलेख पंधरा दिवसांत उपलब्ध करून दिले जातील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन नवीन शाळा इमारतीबाबतही आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने केली जाईल.- भरत नागरे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, शिरूर कासार.जीर्ण इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरक्षित राहिलेले नाही. सुरक्षेसाठी तातडीने नवीन शाळा इमारत मंजूर करून बांधकाम करावे, तसेच जुन्या इमारतीचे मूळ अभिलेख ग्रामस्थांना उपलब्ध करून द्यावेत, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.- गोकुळ सानप, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, तागडगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.