Bhum News : शिवसेनेच्या विजयात प्रियंका रणबागुलची महत्त्वपूर्ण भूमिका; भूम पंचायत समितीवर वर्चस्व

धनंजय शेटेभूम : भूम पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीच्या दिवशी झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रियंका रणबागुल या 'किंगमेकर' ठरल्या. त्यांच्या भूमिकेमुळे भूम पंचायत समितीवर शिवसेनेची निर्विवाद सत्ता स्थापन झाली आहे..सभापती पदासाठी शिवसेनेकडून पूजा विशाल ढगे यांनी तर उपसभापती पदासाठी वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रियंका रणबागुल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सभापती पदासाठी बाळासाहेब खरवडे तर उपसभापती पदासाठी प्रदीप शेळके यांनी अर्ज दाखल केला होता..Kolhapur Mayor :कोल्हापुरात भाजपचा पहिला महापौर आज ठरणार, उपमहापौरपद 'जनसुराज्य'ला? उपमुख्यमंत्री शिंदे-कोरे यांच्यात चर्चा.दुपारी सभापती व उपसभापती पदासाठी हात उंच करून मतदान प्रक्रिया पार पडली. या मतदानामध्ये शिवसेनेच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या उमेदवारांना प्रत्येकी सहा मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना प्रत्येकी चार मते मिळाली. त्यामुळे शिवसेनेच्या पूजा विशाल ढगे यांची सभापतीपदी तर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रियंका रणबागुल यांची उपसभापतीपदी निवड झाली.या निवडणूक प्रक्रियेसाठी उपविभागीय अधिकारी रैवायाह डोंगरे यांनी पिठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. यावेळी तहसीलदार जयवंत पाटील व गटविकास अधिकारी श्री. वाजे उपस्थित होते..निवड झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने पंचायत समितीच्या सभागृहात नव्याने निवडून आलेल्या सभापती व उपसभापती तसेच सर्व सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच शिवसेना तालुका शाखेच्या वतीनेही त्यांचा सत्कार करण्यात आला.यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजय गाढवे, प्रवीण रणबागुल, सभापती प्रवीण देशमुख, विशाल ढगे, समाधान सातव, बालाजी गुंजाळ, बाळासाहेब पाटील, सुनील भोईटे, प्रशांत मुंढेकर, वैजीनाथ म्हमाने, सुग्रीम मुरूमकर, श्रीलता लोखंडे, साधना सुबुगडे, निलेश शेळवणे, कृष्णा गोयकर, रामकिसन गव्हाणे, भाऊसाहेब मार्कड, बालाजी काळे, किशोर अंधारे, विशाल अंधारे, युवराज हुंबे, युवराज तांबे,जयसिंग गोफणे , दत्ता नलवडे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..ह्या निवडीनंतर भूम तालुक्यातील पंचायत समितीच्या राजकारणात शिवसेनेचे वर्चस्व स्पष्ट झाले असून वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठिंब्यामुळे ही सत्ता स्थापन होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..भूम पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये शिवसेनेकडून पाच उमेदवार निवडून आले होते तर राष्ट्रवादी कडून चार उमेदवार वंचित बहुजन आघाडी एक उमेदवार निवडून आले होते .मात्र वंचीत बहुजन आघाडीच्या प्रियंका बागुल राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आघाडी करून निवडून आल्या होत्या .मात्र उपसभापती पदाची ऑफर शिवसैनिक कडून मिळाल्यानंतर शिवसेनेकडे येतउपसभापती पद पदरात पाडून घेण्यात यशस्वी झाले..