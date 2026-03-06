छत्रपती संभाजीनगर

Bhum News : शिवसेनेच्या विजयात प्रियंका रणबागुलची महत्त्वपूर्ण भूमिका; भूम पंचायत समितीवर वर्चस्व

Bhum Panchayat Samiti Election : भूम पंचायत समितीवर शिवसेनेने वर्चस्व प्रस्थापित केले असून, वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रियंका रणबागुल यांनी 'किंगमेकर' ठरत शिवसेनेला साथ दिली; पूजा ढगे यांची सभापती तर रणबागुल यांची उपसभापतीपदी निवड झाल्याने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला आहे.
Bhum Panchayat Samiti Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
धनंजय शेटे

भूम : भूम पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीच्या दिवशी झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रियंका रणबागुल या ‘किंगमेकर’ ठरल्या. त्यांच्या भूमिकेमुळे भूम पंचायत समितीवर शिवसेनेची निर्विवाद सत्ता स्थापन झाली आहे.

pune
election
panchayat samiti

