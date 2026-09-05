छत्रपती संभाजीनगर

पान ४ अँकर

पान ४ अँकर
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फोटो आहे पान ४ अँकर ---- सात दिवसांचा ज्ञानयज्ञ, हजारो भाविक अन् महाप्रसादाची पर्वणी वडवणीत घुमला हर हर महादेवचा गजर; रेणुकामाता संस्थानात शिवमहापुराण कथेची सांगता वडवणी, ता. ५ (बातमीदार) ः श्रावणाचा पवित्र महिना, निसर्गाच्या हिरव्यागार कुशीत वसलेले वडवणी शहराच्या दक्षिणेकडील श्री रेणुकामाता संस्थान आणि सलग सात दिवस आकाशात घुमणारा ओम नमः शिवायचा मंगलमय गजर... या चैतन्यमय वातावरणाने संपूर्ण वडवणी शहर अक्षरशः शिवमय होऊन गेले होते. निमित्त होते ते आयोजित भव्य शिवमहापुराण कथेचे! चहुबाजूंनी लोटलेला भाविकांचा अलोट सागर आणि भक्तीच्या रंगात रंगलेली संपूर्ण पंचक्रोशी, असे विलोभनीय चित्र इथे पाहायला मिळाले. या सात दिवसांच्या ज्ञानयज्ञाने भाविकांना केवळ अध्यात्माच्याच नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने माणुसकीच्या आणि उच्च जीवनमूल्यांच्या मार्गावर चालण्याची नवी प्रेरणा दिली. या अभूतपूर्व, ऐतिहासिक आणि मनाला भुरळ घालणाऱ्या शिवमहापुराण कथेची नुकतीच अत्यंत दिमाखदार, उत्साही आणि तितक्याच भावपूर्ण वातावरणात सांगता झाली. शहरातील तमाम ग्रामस्थांचे आराध्य दैवत असलेल्या आणि चिंचवण रोडवरील निसर्गरम्य सानिध्यात विसावलेल्या श्री रेणुकामाता संस्थानात २४ ऑगस्टपासून या भव्य शिवमहापुराण कथेला सुरवात झाली होती. या सात दिवसीय ज्ञानयज्ञात वडवणी शहरासह संपूर्ण पंचक्रोशीतील हजारो शिवभक्तांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. विशेषतः महिला भगिनींची लक्षणीय आणि विक्रमी उपस्थिती या सोहळ्याचे प्रमुख आकर्षण ठरली. सलग सात दिवस या कथेच्या श्रवणासाठी संस्थानाचा संपूर्ण परिसर भाविकांच्या गर्दीने अक्षरशः फुलून गेला होता. जणू संपूर्ण परिसर शिवभक्तीचा अनोखा जागर अनुभवत होता. शिवमहापुराण कथा प्रवक्ते शालीग्राम महाराज मते लोणीकर यांच्या रसाळ, ओघवत्या आणि कर्णमधुर वाणीतून शिवमहापुराणाची भव्यता भाविकांच्या मनावर अगदी सूक्ष्मपणे बिंबवली गेली. या महान प्रबोधन कार्यात त्यांना सिंथ वादक हभप माऊली महाराज घुमरे आणि तबला वादक जगन्नाथ महाराज कराळे यांच्यासह इतर सहकाऱ्यांची अत्यंत उत्कृष्ट आणि तालबद्ध साथ लाभली. भगवान शंकर आणि त्यांच्या विविध अवतारांशी निगडित या कथेमध्ये शिवभक्ती, अथांग ज्ञान, मोक्षप्राप्ती, उपासना, तप आणि जपाचे महत्त्व अत्यंत सोप्या, रंजक आणि प्रत्येकाला समजेल अशा भाषेत विशद करण्यात आले. महाराज मते लोणीकर यांनी केवळ कथाच सांगितली नाही, तर जगण्याचा खरा अर्थही समजावून सांगितला. या भव्य अध्यात्मिक पर्वाच्या सांगता सोहळ्याला राजकीय, सामाजिक, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक दिग्गज पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समाजातील या सर्व मान्यवरांचा संयोजकांच्या वतीने यथोचित सन्मान करण्यात आला. तसेच, आपल्या प्रभावी लेखणीतून या सप्ताहाचे वृत्त तळागाळापर्यंत पोहोचवून या अध्यात्मिक कार्याला अधिक उजाळा देणाऱ्या वडवणी तालुक्यातील सर्व पत्रकार बांधवांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. कथेच्या अखेरच्या दिवशी उपस्थित हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा आस्वाद घेतला. ----- भाविकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणारा उत्सव या सप्ताहादरम्यान केवळ कथाश्रवणच नाही, तर विविध धार्मिक विधींचीही मोठी आणि पवित्र रेलचेल पाहायला मिळाली. शनिवारी (ता. २९) सकाळी विधीवत पूजा आणि वेदमंत्रांच्या निनादात भगवान शिवाचा महा-रुद्राभिषेक अत्यंत थाटात संपन्न झाला. तर रविवारी दत्तात्रेय मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा अत्यंत भक्तिमय वातावरणात पार पडला. विविध धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा आणि मंत्रोच्चाराने सिद्ध झालेला हा सोहळा उपस्थित भाविकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणारा होता. या दोन्ही दिवशी भाविकांनी दर्शनासाठी अलोट गर्दी केली होती. अण्णा महाराज दुटाळ अत्यंत भावूक कथेच्या सांगता समारोपात आपले मनोगत व्यक्त करताना श्री रेणुकामाता संस्थानाचे संस्थापक प्रमुख अण्णा महाराज दुटाळ अत्यंत भावूक झाले होते. माझ्या एका डोळ्यात कथेच्या यशस्वी सांगतेचा अपार आनंद आहे, तर दुसऱ्या डोळ्यात उद्यापासून ही अमृततुल्य कथा ऐकायला मिळणार नाही, याचे अतीव दुःख आहे, अशा हृदयस्पर्शी शब्दांत त्यांनी आपला उर भरून आल्याची भावना व्यक्त केली. भाविकांचा हा उदंड प्रतिसाद पाहून संस्थेला नवी ऊर्जा मिळाली असून, इथून पुढे दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी अशाच भव्य शिवमहापुराण कथेचे आयोजन केले जाईल, अशी अत्यंत आनंददायी घोषणा अण्णा महाराज दुटाळ यांनी यावेळी केली. या सोहळ्याच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या ज्यांचे हातभार लागले, त्या सर्वांचे त्यांनी शेवटी कृतज्ञतापूर्वक आभार मानले. (छायाचित्राखालील ओळ: शिवपुराण कथेची सांगता करण्यात आली यावेळी उपस्थित महिला.)

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