Chh. Sambhajinagar: मुलीच्या संस्कारांसाठी आईने तयार केला चित्रपट; आठ महिन्यांच्या मेहनतीनंतर ‘एआय’वर साकारले ‘शिवछत्रपती’

दिव्या तौरछत्रपती संभाजीनगर : मोबालइवर कार्टून पाहण्याची सवय लागलेल्या मुलीवर चांगले संस्कार व्हावेत, या विचारातून तालुक्यातील कुंभेफळ येथील गृहिणी सुकन्या आदित्य सावंत यांनी एआयच्या (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) साह्याने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर 'शिवछत्रपती' हा ४४ मिनिटांचा ॲनिमेशन चित्रपट तयार केला..आठ महिन्यांच्या मेहनतीतून साकारलेल्या या चित्रपटाची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली. कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशनचे शिक्षण घेतलेल्या सुकन्या यांची मुलगी यशस्वीला मोबाइलवर कार्टून पाहण्याची सवय लागली. .Shivsanskar Festival 2025: मराठा किल्ल्यांचा युनेस्को सन्मान साजरा करणारा आठवडाभराचा 'शिवसंस्कार महोत्सव'.मोबाइलशिवाय ती जेवणही करत नव्हती. त्यामुळे तिच्यावर चांगले संस्कार व्हावेत, या उद्देशाने त्यांनी युट्यूब आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शोध घेतला. मात्र, लहान मुलांसाठी संस्कारक्षम आणि मराठी आशयाचा काँटेंट मिळाला नाही. त्यामुळे यशस्वी दीड वर्षांची असताना त्यांनी स्वतःच चित्रपट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. जून २०२५ मध्ये त्यांनी या प्रकल्पावर काम सुरू केले.शिवकालीन बखरी, विविध पुस्तके आणि महाराजांवरील चित्रपटांचा अभ्यास केला. डिसेंबरमध्ये पटकथा पूर्ण झाली. त्यासाठीही एआयची मदत झाली. त्यानंतर विविध एआय टूल्सच्या साह्याने पुढील दोन महिन्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मापासून त्यांच्या कार्याचा प्रवास चित्रपटातून उभा केला. ॲनिमेशन, संगीत, आवाज हे सगळे एआयचेच आहे. कुंभेफळ गावासह आसपासच्या गावांमधील शाळांमध्ये त्यांनी हा चित्रपट दाखवला. चौथीच्या इतिहासातील धडा समजावण्यासाठी हा चित्रपट उपयुक्त असल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले. लवकरच युट्युबवर तो प्रदर्शित केला जाणार आहे..हिरकणीचा प्रसंग ठरला सर्वांत कठीणहिरकणी गडावरून उतरण्याचा प्रसंग तयार करताना सुकन्या यांना मोठे आव्हान आले. त्या प्रसंगात मातीचा दिवा दाखवायचा होता. मात्र, एआयला वारंवार प्रॉम्ट दिल्यानंतरही वेगवेगळ्या प्रकारचे दिवे किंवा प्रकाश दाखवला जात होता. अनेक वेळा प्रॉम्ट देऊनही अपेक्षित परिणाम मिळत नव्हता. .त्यांनी वेगवेगळ्या रंगांचे दिवे दाखवले, विविध टूल्सचा वापर केला. मात्र, त्यांना विटकरी रंगाची मातीची पणतीच दाखवायची होती. अखेर अनेक प्रयत्नांनंतर योग्य प्रकारे मातीची पणती एआयने दाखवली. हा प्रसंग चित्रपटातील सर्वाधिक वेळ घेणारा आणि सर्वांत कठीण ठरल्याचे त्यांनी सांगितले..सईबाई-राजेंचा विवाह भव्य दाखवण्याची इच्छा अपुरीया चित्रपटात सईबाई आणि राजे यांचा विवाह भव्यदिव्य पद्धतीने दाखवायचा होता. मात्र, एआयमध्ये बालविवाहासंदर्भातील निर्बंध आहेत. त्यामुळे तो प्रसंग अपेक्षेइतका भव्य दाखवता आला नाही, याची खंत सुकन्या यांनी व्यक्त केली. पण, नैतिकदृष्ट्या ते बरोबर आहे. एआय नैतिकता पाळते, ही बाब कौतुकास्पद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Subhash Awchat Paintings : प्रामाणिक आविष्कारातून आठवणींचे रेखाटन....मुलांचा विचार करून युद्धप्रसंगहा चित्रपट लहान मुलांसाठी तयार केल्यामुळे त्यामधील युद्ध प्रसंगांमध्ये रक्तस्राव दाखवलेला नाही. शाहिस्तेखान आणि राजे यांच्यातील युद्धाचा प्रसंग आहे. मात्र, लहान मुलांचा विचार करून त्याचे चित्रण मर्यादित ठेवण्यात आले. शिवाय, त्या काळातील काही अन्याय-अत्याचारांची वास्तवातील प्रकरणेही मुलांच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने चित्रपटात दाखवलेली नाहीत, असे सुकन्या सावंत यांनी सांगितले.