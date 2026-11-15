Siddheshwar Dam: सिद्धेश्वर धरणाचे पाच दरवाजे उघडले; पूर्णा नदीपात्रात २, ५०० क्युसेकने विसर्ग सुरू

हिंगोली : परभणी आणि पूर्णा या दोन्ही शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी सिद्धेश्वर धरणातून शनिवारी (ता. १४) सकाळी ११ः२० ला पूर्णा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. धरणाचे पाच दरवाजे प्रत्येकी ३० सेंटिमीटरने उचलण्यात आले असून, त्यातून सध्या सुमारे २ हजार ५०० क्युसेक वेगाने पाणी नदीत सोडले जात आहे. .पूर्णा पाटबंधारे विभाग (वसमतनगर) येथील कार्यकारी अभियंत्यांच्या आदेशानुसार आणि पूर्वनियोजनानुसार हा विसर्ग करण्यात येत आहे. सध्या उन्हाळ्याची चाहूल आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता या दोन्ही शहरांसाठी हे आवर्तन महत्त्वाचे ठरणार आहे. नदीपात्रात पाणी आल्याने नदीकाठच्या भागातील विहिरी, कूपनलिका व इतर स्थानिक जलस्रोतांच्या .पाणीपातळीत वाढ होऊन परिसरातील गावांनाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, धरणातून नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा प्रवाह सोडण्यात आल्याने नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. नागरिकांनी नदीपात्रात उतरणे, कपडे धुणे, जनावरे सोडणे अथवा पाण्याच्या प्रवाहाजवळ जाणे टाळावे, अशा सूचना पाटबंधारे विभागाने दिल्या आहेत..येलदरीत ५५ टक्के जिवंत साठापूर्णा प्रकल्पातील मुख्य जलसाठा येलदरी धरणात असून, सध्या या धरणात तब्बल ५५ टक्के जिवंत पाणीसाठा शिल्लक आहे; तर सिद्धेश्वर धरणात सध्या केवळ १५ टक्के जिवंत साठा आहे. परभणी व पूर्णेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी सिद्धेश्वरमधून पूर्णा नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला असला, तरी या धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी येलदरी धरणातून सिद्धेश्वरमध्ये पाण्याचा विसर्ग सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे सिद्धेश्वर धरणातून पाणी सोडल्यानंतरही धरणातील साठा १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कायम राहण्यास मोठी मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.