सिद्धेश्वर धरणाचे पाच दरवाजे उघडणार
पूर्णा नदीपात्रात २५०० क्युसेक पाणी सोडणार, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. १३ : परभणी आणि पूर्णा शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सिद्धेश्वर धरणाच्या वक्रद्वारातून पूर्णा नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येणार आहे. शनिवारी (ता. १४) सकाळी १०.३० ला धरणाचे पाच वक्रद्वार प्रत्येकी ३० सेंटीमीटरने (सुमारे एक फूट) उघडून नदीपात्रात २५०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पूर्णा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे माहिती दिली आहे.
परभणी महापालिका आणि पूर्णा नगर परिषद यांच्या मागणीनुसार पूर्णा नदीवरील रहाटी व पूर्णा कोल्हापुरी बंधाऱ्यामधून अनुक्रमे एक टीएमसी आणि अर्धा टीएमसी पाणी सोडून परभणी व पूर्णा शहरांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार सिद्धेश्वर धरणातून पाणी सोडण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. धरणाचे पाच दरवाजे उघडल्यानंतर पूर्णा नदीपात्रातील पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास पाणी सोडण्याच्या नियोजनात ऐनवेळी अंशतः बदल होऊ शकतो, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, नदीपात्रातील पाणीपातळी वाढणार असल्याने नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क राहावे. कोणीही नदीपात्रात उतरू नये, तसेच वाहने किंवा जनावरे नदीपात्रात सोडू नयेत. नदीपात्रात कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी होणार नाही, यासाठी संबंधित गावांमध्ये सावधानतेचा इशारा देऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पूर्णा पाटबंधारे विभागाने केले आहे.