Sillod Accident: सिल्लोडजवळ दुचाकीला हायवाची धडक; ग्रामपंचायत सदस्याचा मृत्यू, आईवर उपचार

सिल्लोड/नाचनवेल : कन्नड तालुक्यातील आडगाव भोसले येथील ग्रामपंचायत सदस्य अमोल जनार्धन भोसले (वय ३६) यांचा अपघातात जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची आई गंभीर जखमी झाली..शनिवारी (ता. २८) दुपारी बाराच्या सुमारास सिल्लोड परिसरातील जळगाव-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर ही घटना घडली. अमोल आणि त्यांची आई गीताबाई हे दुचाकीने (एमएच २० ईबी ०९४३) धार्मिक कार्यासाठी आडगाव येथून भोकरदनकडे जात होते..सिल्लोडजवळ येत असताना समोरून भरधाव येणाऱ्या छोटा हायवा (एमएच २० जीझेड ४९२८) चालकाने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यात अमोल यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गीताबाई या गंभीर जखमी झाल्या..स्थानिकांनी दोघांना तातडीने सिल्लोडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे गीताबाई यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलवण्यात आले..Sillod Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या ट्रकवर दुचाकी धडकून दोघांचा जागीच मृत्यू, निल्लोड गावावर शोककळा.विशेष म्हणजे केवळ दोन महिन्यांपूर्वीच अमोलचा विवाह झाला होता. शनिवारी सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या प्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिस स्थानकात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे..