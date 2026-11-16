Patients Exploited: रक्त तपासणीच्या नावाखाली रुग्णांची लूट ;सिल्लोडमध्ये पॅथॉलॉजी लॅबचा गोरखधंदा; डॉक्टरांचेही ५० ते ७० टक्के कमिशन

सिल्लोड : रुग्ण आजारी पडला की तो मोठ्या आशेने आणि विश्वासाने दवाखान्याची पायरी चढतो. मात्र, सध्या सिल्लोड शहरात आजाराचे निदान करण्यासाठी थाटण्यात आलेल्या काही पॅथॉलॉजी लॅब म्हणजे निव्वळ ‘कमिशनखोरीचे अड्डे’ बनल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, तपासणीसाठी पाठवलेल्या प्रत्येक चिठ्ठीमागे ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंतचे घसघशीत कमिशन थेट काही डॉक्टरांच्या खिशात जात असून, लॅबचालकांनी लावलेल्या मनमानी दरांवर प्रशासनाचा कसलाही वचक राहिलेला नाही..शहरात गल्लोगल्ली ५० हून अधिक पॅथॉलॉजी लॅब उघडल्या असून, या व्यवसायात मोठी साठमारी सुरू झाली आहे. या लॅबचा संपूर्ण कारभार बहुतांश खासगी डॉक्टरांच्या अघोषित टक्केवारीवर (कट प्रॅक्टिस) चालत आहे. यामुळे रुग्णांच्या खिशाला दिवसाढवळ्या कात्री लावली जात आहे. याला शहरातील काही डॉक्टर नक्कीच अपवाद आहेत. पण या काळ्या धंद्याला कंटाळलेल्या काही लॅबचालकांनी दैनिक ‘सकाळ’ बातमीदाराजवळ नाव न छापण्याच्या अटीवर या गोरखधंद्याची सविस्तर पोलखोल केली. .शहरातील एका बड्या डॉक्टरने आपल्या रुग्णालयात लॅब थाटण्यासाठी एका लॅबचालकाकडे चक्क पाच लाख रुपये डिपॉझिट, जागेचे अवाढव्य भाडे आणि रुग्णांच्या प्रत्येक चिठ्ठीमागे ५० ते ७० टक्के ‘कट’ मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अधिकृतरीत्या वैद्यकीय तपासण्यांचे दर निश्चित करणारी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे, ठरावीक डॉक्टर मागेल ती टक्केवारी पूर्ण करण्यासाठी लॅबचालक रुग्णांच्या बिलात बेसुमार वाढ करत आहेत..अनावश्यक तपासण्यांचा सपाटाकेवळ कमिशन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी अनेकदा रुग्णांना गरज नसतानाही विविध महागड्या तपासण्या करायला लावल्या जात असल्याचा संतापजनक आरोप रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून होत आहे. रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असताना काही लॅबचालकांवर ‘पैसे देऊन डॉक्टरांच्या पाया पडण्याची’ नामुष्की ओढवली आहे. वैद्यकीय क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या या उघड लुटीकडे स्थानिक आरोग्य विभाग, नगरपालिका प्रशासन आणि अन्न व औषध प्रशासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे, ‘आता विश्वास ठेवावा तरी कोणावर’, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत..एकाच तपासणीचे दर वेगवेगळेआजारातून मुक्त होण्याच्या आशेने आलेला रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक डॉक्टरांच्या शब्दाबाहेर जात नाहीत, नेमका याच असहाय्यतेचा फायदा लॅबचालक आणि डॉक्टर उचलत आहेत. लॅबचालकांनी संगनमत करून मनमानी पद्धतीने दर ठरवले आहेत. आश्चर्य म्हणजे एकाच तपासणीचे दर वेगवेगळ्या लॅबमध्ये वेगवेगळे आढळतात. शहरात साध्या ‘सीबीसी’ तपासणीसाठी २०० रुपये, ‘विडाल’साठी १५०, तर मधुमेहाच्या ‘एचबीए१सी’ तपासणीसाठी चक्क ६५० ते ७५० रुपये उकळले जात आहेत. अनेक अनधिकृत आणि गल्लीबोळात सुरू असलेल्या लॅबमध्ये तर दरांचा कोणताही फलक लावलेला नसतो. आजाराच्या भीतीने लॅबचालक मागेल ती रक्कम नातेवाइकांना मुकाट्याने मोजावी लागते..चुकीच्या अहवालांचा धोकादवाखान्याशी संलग्न लॅब सुरू करायची असल्यास मोठे डिपॉझिट, जागेचे भाडे आणि ५० ते ७० टक्के अघोषित कमिशन यामुळे लॅबचालकांना मोठी गुंतवणूक करावी लागते. मिळणाऱ्या पैशांतील अर्ध्याहून अधिक रक्कम जर डॉक्टरांच्या घशात जात असेल, तर लॅबचालक तपासणीसाठी लागणारे दर्जेदार केमिकल कसे वापरणार? खर्च वाचवण्यासाठी अनेकदा हलक्या दर्जाचे साहित्य वापरले जाते, ज्यामुळे रुग्णांचे तपासणी अहवाल चुकीचे येण्याची दाट शक्यता असते. या चुकीच्या अहवालांवरून चुकीचे उपचार होऊन रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकते. कमिशनच्या या चक्रव्यूहात रुग्णांची केवळ आर्थिक लूटच नाही, तर त्यांच्या आरोग्यासोबतही खेळ सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.