IPS Bhikan Rojekar Success Story : सर्वसामान्य कुटूंबातील तरुणांचा यूपीसीत डंका; भोकरदन तालुक्यातील जळगाव सपकाळ येथील तरुणांची आयपीएस म्हणून निवड

पारध : भोकरदन तालुक्यातील जळगाव सपकाळ येथील एका सर्वसामान्य कुटूंबातील तरुणांने जिद्द आणी चिकाटीच्या जोरावर भिकन जगन रोजेकर यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC )परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.जळगाव सपकाळ येथील भिकन जगन रोजेकर यांची अत्यंत हलाखिची परिस्थिती गावाकडे दोन एकर जमीन त्यामुळे आई -वडिलांनी मजुरी, शेतात सालगाडी, मोलमजुरी करून आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करून पोटाला चिमटा देऊन दोन मुलाला शिक्षण दिले. तर भिकन रोजेकर यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण जळगाव सपकाळ येथील शाळेत तर पदवी पर्यंत शिक्षण छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतले. त्यानंतर दिल्ली येथे कोचिंग क्लास सुरू करून यापूर्वी पाच वेळा अपयश येऊनही न डगमगता सहाव्या प्रयत्नात भिकन 812 वी रँक घेऊन UPSC परीक्षा उत्तीर्ण झाला..घरची अत्यंत खडतर परिस्थिती, अनेक अडचणी आणि संघर्षांचा सामना करत, जिद्द, चिकाटी आणि अथक मेहनतीच्या जोरावर मी 'आयपीयएस 'पदा पर्यंत पोहचलो आहे.स्वप्न मोठं असेल आणि त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न असतील तर कोणतीही अडचण आड येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांनी प्रयत्न करावे यश नक्कीच मिळेल.-भिकन रोजेकर, जळगाव सपकाळभिकन जगन रोजेकर यांची परिस्थिती अत्यन्त हलखीची घरात शिक्षण नाही, त्यामुळे मिळेल ते काम करून कुटुंबाचा गाडा हाकलून मुलांना मोठ्या उमेदीने शिक्षण दिले. एक मुलगा सैन्यात तर दुसरा आता आयपीएस झाल्याने आई -वडिलांना आकाश ठेंगणे झाले. असून, मुलांनी त्यांचा पांग फेडला आहे..