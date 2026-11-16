Water Crisis : शेततळी कोरडीठाक; फळबागा संकटात ;विहिरींना गाठला तळ ; भूजल पातळी खालावल्याने शेतकरी हवालदिल

सोयगाव : तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, भूगर्भातील पाणीसाठा झपाट्याने खालावल्याने विहिरींनी तळ गाठला आहे. पावसाळ्यात पाणी साठवून उन्हाळ्यात फळबागा जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्चून उभारलेली शेततळी नोव्हेंबरमध्येच कोरडीठाक पडली आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील मोसंबी बागायतदारांसमोर बागा जगवण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे..सोयगाव, जरंडी, निंबायती, घोसला आणि बनोटी हा परिसर मोसंबी लागवडीचा मुख्य पट्टा मानला जातो. या भागात सुमारे २८७ शेतकऱ्यांनी तीन हजार हेक्टरवर मोसंबीची लागवड केली आहे. मात्र, विहिरी आणि शेततळी आटल्याने फळबागा पाण्याअभावी करपू लागल्या आहेत. बागा वाचवण्यासाठी शेतकरी हजार फुटांपर्यंत कूपनलिका खोदून पाण्याचा शोध घेत आहेत. यासाठी दीड ते दोन लाख रुपये खर्च करूनही पाणी लागण्याची खात्री नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वर्षानुवर्षे जपलेल्या बागा डोळ्यांसमोर वाया जाण्याच्या भीतीने शेतकरी धास्तावले आहेत. यावर लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे..मी तीन हेक्टरवर मोसंबीची लागवड केली असून, आतापर्यंत ही बाग तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपली. मात्र, नोव्हेंबरमध्येच शेततळी व विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. आता पुढील जून महिन्यापर्यंत बागा कशा जगवायच्या, हा मोठा प्रश्न आहे. पाण्याअभावी अतोनात नुकसान होत असून शासनाने तातडीने मदतीची व्यवस्था करावी.- राजू पाटील, मोसंबी उत्पादक शेतकरी, निंबायती..जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीरनोव्हेंबर महिन्यातच भूजल पातळी खाली गेल्याने केवळ बागाच नव्हे, तर ग्रामीण भागात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही सधन शेतकरी टँकरद्वारे फळबागांना पाणीपुरवठा करत आहेत. पण कूपनलिकाही निष्फळ ठरत असल्याने प्रशासनाने तातडीने दुष्काळी उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.