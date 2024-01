Clash in Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर दोन गटांत तुफान दगडफेक, १३ गंभीर; पोलिसांकडून अश्रुधूर, बळाचा वापर

stone pelting in two groups Padegaon Kasambari Dargah area 13 serious injured