सक्तीची कर्जवसुली बंद करा;
जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
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हिंगोली, ता. ४ : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांकडून कर्जाच्या हप्त्यांची सक्तीने वसुली करू नये. तसेच कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या दबाव तंत्राचा वापर करू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना दिले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीतही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांकडे कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. तीन) मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. तालुक्यांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली करू नये. कर्जवसुलीसाठी दबाव आणू नये. तसेच वसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकऱ्यांना नैराश्य येऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिले आहेत. या बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सुरेखा फुपाटे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक सुजित झोडगे, तसेच मायक्रो फायनान्स व इतर फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.