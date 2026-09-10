छत्रपती संभाजीनगर

दोन दिवसांत दोन विद्यार्थ्यांची आत्महत्या

दोन दिवसांत दोन विद्यार्थ्यांची आत्महत्या
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परंड्यातील तरुणाची आत्महत्या ---- पुण्यात करीत होता ‘एमपीएससी’ची परीक्षेची तयारी --- पुणे, ता. ९ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या एका तरुणाने आर्थिक विवंचनेमुळे नारायणपेठेत गळफास घेतला, तर अभ्यासाचा ताण सहन न झाल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने कात्रजमध्ये इमारतीच्या दहाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. प्रथमेश दिलीप देशमुख (वय २५, मूळ रा. खासापुरी, ता. परंडा, जि. धाराशिव) असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन वर्षांपासून तो नारायणपेठेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होता. सततची आर्थिक टंचाई आणि कर्जामुळे प्रथमेश नैराश्यात होता. मागील काही महिन्यांपासून तो राहत असलेल्या खोलीचे भाडे थकले होते. जेवण व इतर खर्चासाठी त्याने ओळखीच्या लोकांकडून पैसे घेतले होते. परीक्षांचा अभ्यास करताना घेतलेल्या उसनवारीत त्याच्यावर अडीच लाखांचे कर्ज झाले. या परिस्थितीमुळे त्याने स्पर्धा परीक्षा सोडून गावी परत जाण्याचा विचारही काही मित्रांजवळ बोलून दाखविला होता. तत्पूर्वी, प्रथमेशने बुधवारी (ता. नऊ) खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी (पोस्टमॉर्टम) ससून रुग्णालयात पाठविला आहे. घटनास्थळी पोलिसांना सुसाइड नोट (चिठ्ठी) सापडली आहे. त्यामध्ये प्रथमेशने आर्थिक अडचणींचा आणि घेतलेल्या कर्जाच्या व्यवहारांचा उल्लेख केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ---- विद्यार्थिनीने संपवले जीवन वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने मंगळवारी (ता. आठ) इमारतीच्या दहाव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपविले. आदीमाया शेखर रेड्डी (वय २१, रा. फ्लॅट क्रमांक १००२, नॅन्सी लेक होम सोसायटी, कात्रज; मूळ रा. तेलंगण) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, तिने अभ्यासाच्या ताणातून आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदीमाया ही मूळची हैदराबादमधील असून, पुण्यात एका वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होती. मंगळवारी ती राहत असलेल्या कात्रजमधील नॅन्सी लेक होम सोसायटीच्या १० व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. पोलिस उपनिरीक्षक रवी जाधव हे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तिचा भावाकडे विचारपूस केली असता, दोघेही बहीण-भाऊ कात्रज परिसरात एकत्र राहत असल्याचे त्याने सांगितले. परीक्षेचा ताण आल्याने तिने आत्महत्या केल्याची माहिती भावाने दिली आहे.

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