छत्रपती संभाजीनगर

Maharashtra Education: माध्यम, विषय अन् कॉलेज बदलता येणार; अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत शिक्षण संचालनालयाचा निर्णय

New rules for HSC students in Maharashtra: अकरावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांना माध्यम, विषय, शाखा व कनिष्ठ महाविद्यालय बदलण्याची ऑनलाइन सुविधा; २२ जूनपासून राज्यभर प्रणाली सुरू
Class 11-12 Students Can Switch Medium, Subjects and Colleges Under New Rules

Class 11-12 Students Can Switch Medium, Subjects and Colleges Under New Rules

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात अकरावी, बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यम, विषय, शाखा (शास्त्रा, वाणिज्य, कला) किंवा थेट कनिष्ठ महाविद्यालय बदलण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सोमवारपासून (ता. २२) ही ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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