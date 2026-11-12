ऊसदराचा तिढा सुटला; ट्वेंटी वन शुगरकडून प्रतिटन ३१०० रुपयांची पहिली उचल

शेतकरी-व्यवस्थापनात समन्वय;
सायखेड्यात ऊस गाळप सुरळीत
सोनपेठ, ता. १२ (बातमीदार): सायखेडा (ता. सोनपेठ) येथील ट्वेंटीवन शुगर कारखान्याच्या चालू गाळप हंगामातील ऊसदराचा तिढा अखेर सुटला आहे. शेतकरी आणि कारखाना प्रशासनातील चर्चेनंतर उसाला प्रतिटन ३१०० रुपये पहिली उचल देण्याचे निश्चित झाले असून, ऊस गाळपही सुरू झाले आहे.
चालू गाळप हंगामात ऊसदराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर शेतकरी आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी एकत्र येत ऊस दर संघर्ष समिती स्थापन केली होती. समितीच्या माध्यमातून कारखाना प्रशासनाशी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत उसाला प्रतिटन ३१०० रुपये पहिली उचल देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, प्रत्यक्ष गाळप सुरू झाल्यानंतर पहिल्या उचलीच्या रकमेबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकरी आणि कारखाना प्रशासनात गैरसमज निर्माण झाला. सुरवातीला गाळप झालेल्या उसासाठी प्रतिटन २१०० रुपये अदा करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीने कारखाना प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करून दराबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत कारखाना प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिटन ४०० रुपये तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही सुरू केली असून, यापुढे गाळप होणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३१०० रुपये एकरकमी पहिली उचल देण्यात येणार असल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. ऊसदराच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाल्याने शेतकरी आणि कारखाना प्रशासनातील तणाव निवळण्यास मदत झाली आहे. यापुढेही शेतकरी हिताला प्राधान्य देत निश्चित दरानुसार ऊसदर अदा करावा, अशी अपेक्षा शेतकरीवर्गातून व्यक्त होत आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत विहिरी व विंधन विहिरींची पाणीपातळी खालावत असल्याने उसाचे नुकसान टाळण्यासाठी गाळप वेळेत होणे आवश्यक आहे. दराच्या प्रश्नावर संघर्ष समितीने घेतलेली भूमिका आणि कारखाना प्रशासनाने दिलेला प्रतिसाद यामुळे अखेर मार्ग निघाला असून, ऊस गाळप सुरळीत सुरू झाले आहे.
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