Gangakhed Soybean Crop: दुष्काळसदृश परिस्थितीने सोयाबीन पिकाला फटका; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून मरडसगावात पिकांची पाहणी; शेतकऱ्यांना दिला धीर

गंगाखेड : परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सोयाबीन पिकावर झालेल्या परिणामाची राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांनी शुक्रवारी (ता. २६) प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली. मरडसगाव येथील शेतकरी बाबुराव शिंदे यांच्या सर्वे क्रमांक १५१/४ मधील सोयाबीन पिकाची त्यांनी पाहणी करून पिकाची सद्यस्थिती जाणून घेतली..यावेळी शेतातील सोयाबीन पिकाची पाहणी करताना पावसातील खंड, पिकाला उपलब्ध झालेली ओल, वाढीची अवस्था तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिकावर झालेला परिणाम याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी माहिती घेतली. शेतकरी बाबुराव शिंदे यांच्याकडून प्रत्यक्ष शेतीतील परिस्थिती आणि पिकाच्या नुकसानीबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेण्यात आली. पिकांची पाहणी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. .पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, सोयाबीन पिकाची झालेली हानी, उत्पादनातील संभाव्य घट, शेतीसाठी येणारा खर्च आणि सध्याच्या कृषी परिस्थितीबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेत त्यांच्या म्हणण्यानुसार स्थानिक परिस्थितीची माहितीही घेण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांना धीर देताना शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. सरकार आपल्या पाठीशी आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिला.नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यावर भरदुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिकांच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती घेणे महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती, पिकांची अवस्था आणि शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेली माहिती प्रशासनाच्या माध्यमातून पुढील कार्यवाहीसाठी उपयोगात आणली जाणार आहे. गंगाखेड तालुक्यातील विविध भागांत पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांवर परिणाम झाल्याची परिस्थिती आहे. .विशेषतः सोयाबीन हे या भागातील प्रमुख खरीप पीक असल्याने त्याच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीशी निगडित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या उपाययोजना आणि शासनाच्या मदतीबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पाहणीदरम्यान प्रशासनातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीची पाहणी केल्याने शेतकऱ्यांनीही आपल्या समस्या थेट मांडल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.