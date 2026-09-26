छत्रपती संभाजीनगर

Gangakhed Soybean Crop: दुष्काळसदृश परिस्थितीने सोयाबीन पिकाला फटका; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून मरडसगावात पिकांची पाहणी; शेतकऱ्यांना दिला धीर

Sunetra Pawar Inspects Soybean Crop in Gangakhed: परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पावसातील खंडामुळे प्रभावित सोयाबीन पिकाची शेतात जाऊन पाहणी केली. शेतकऱ्यांकडून पिकाची स्थिती, नुकसान आणि कृषी परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली.
Sunetra Pawar Inspects Soybean Crop in Gangakhed

Sunetra Pawar Inspects Soybean Crop in Gangakhed

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सकाळ वृत्तसेवा
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गंगाखेड : परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सोयाबीन पिकावर झालेल्या परिणामाची राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांनी शुक्रवारी (ता. २६) प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली. मरडसगाव येथील शेतकरी बाबुराव शिंदे यांच्या सर्वे क्रमांक १५१/४ मधील सोयाबीन पिकाची त्यांनी पाहणी करून पिकाची सद्यस्थिती जाणून घेतली.

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