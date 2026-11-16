टाटा पॉवरचा औसा येथे १००.८ मेगावॉटचा पवन ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित

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औसा येथे ‘टीपीआरईएल’चा पवन ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित
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क्षमता १००.८ मेगावॉट, दरवर्षी २.५२ लाख टन कार्बन उत्सर्जन होणार कमी
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सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १६ : टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेडने (टीपीआरईएल) लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे १००.८ मेगावॉट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. यातून निर्माण होणारी वीज टाटा पॉवरच्या मुंबई वितरण विभागाला म्हणजेच टीपीसीडी या युनिटला पुरविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी ३०८ दशलक्ष युनिट अर्थात ३०.८ कोटी युनिट स्वच्छ हरित वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरवर्षी दोन लाख ५२ हजार ५६० टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होण्याचा अंदाज कंपनीने वर्तविला.
प्रकल्पाच्या वीज जोडणीसाठी देशातील पहिली मोनोपोल अतिउच्च दाबाची म्हणजेच एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज वीजवाहिनी उभारल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. टाटा पॉवरने सोमवारी (ता. १६) मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडे सादर केलेल्या अधिकृत माहितीत हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची घोषणा केली. या प्रकल्पात प्रत्येकी ३.६ मेगावॉट क्षमतेच्या २८ पवनचक्क्या उभारल्या. यामध्ये आडव्या अक्षावर फिरणाऱ्या पवन ऊर्जा जनित्रांचा म्हणजेच हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर्सचा वापर केला. या प्रकल्पामुळे स्वच्छ आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठ्यात भर पडण्यास मदत होणार आहे. शिवाय प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी अभियांत्रिकी सेवा, तांत्रिक मनुष्यबळ व स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
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मोनोपोल वीजवाहिनी विशेष
प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान वीज जोडणीच्या आराखड्यात बदल करावा लागला. सुरवातीच्या नियोजनात भूमिगत केबलद्वारे वीजवाहिनी जोडण्याचा पर्याय होता. मात्र, बदललेल्या ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आराखड्यानुसार कंपनीने मोनोपोल प्रकारची अतिउच्च दाबाची वीजवाहिनी उभारली. या तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक बहुखांबी वीजवाहिन्यांच्या तुलनेत कमी जागेत वीजवाहिनी उभारण्याची सुविधा मिळते. खडकाळ भूभाग व तांत्रिक अडचणींवर मात करून प्रकल्प पूर्ण करण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
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नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता १२.१ गिगावॉट
टाटा पॉवर कंपनीची कार्यान्वित आणि उभारणीतील एकूण वीजनिर्मिती क्षमता २६ गिगावॉटपेक्षा अधिक आहे. औसा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जीची एकूण अक्षय ऊर्जा प्रकल्प क्षमता १२.१ गिगावॉट झाली. त्यापैकी ७.३ गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित असून, त्यात ५.९ गिगावॉट सौरऊर्जा आणि १.४ गिगावॉट पवन ऊर्जेचा समावेश आहे. उर्वरित ४.८ गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. हे आकडे कंपनीच्या देशभरातील एकत्रित प्रकल्पांचे आहेत.
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरित ऊर्जेच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने काम करत आहोत. टाटा पॉवर देशभरात त्यासाठी प्रयत्न करत आहे. औसा येथेही नावीन्यपूर्ण ऊर्जा विभागातर्फे परवानगी देण्यात आली. टाटा पॉवरच्या औसा येथील प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील पवन ऊर्जानिर्मितीला चालना तर मिळेलच, शिवाय राज्याच्या हरित ऊर्जापुरवठ्यात भर पडणार आहे.
- अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि नावीन्यपूर्ण ऊर्जामंत्री