शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक!

शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून
राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक
खुलताबाद, ता. १२ (बातमीदार) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सर्व संघटनांनी एकजुटीने लढा उभारावा, असे आवाहन समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केले आहे.
अशैक्षणिक कामांचा वाढता व्याप, पायाभूत सुविधांचा अभाव, जुनी पेन्शन, पदोन्नती, टीईटी, शिक्षण सेवक योजना आणि बदल्यांचे धोरण यांमुळे प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. या कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत असून केवळ निवेदने देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. नागपूर येथील ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनापूर्वी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयावर मोर्चे काढण्यात येतील. मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास उपोषण आणि ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ या भूमिकेतून एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या संदर्भातील माहिती मराठवाडा विभागीय प्रसिद्धीप्रमुख सतीश कोळी यांनी दिली.