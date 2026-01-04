IT Job: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये घट, जानेवारी 2021 नंतरची दुसरी सर्वांत कमी मागणी

नववर्षात देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण घटण्याचे चिन्हे असून कर्मचारी भरतीत मागील वर्षातील मंदीचा कल कायम राहण्याचे संकेत कंपन्यांनी दिले आहेत. नोकऱ्यांची संख्या वार्षिक २४ टक्क्यांनी घसरून सुमारे एक लाख पदांवर आली आहे. जानेवारी २०२१ पासून नोंदवलेली ही दुसरी सर्वांत कमी मागणी आहे. सध्याची मागणी २०२२ च्या सुरुवातीला दिसलेल्या उच्चांकापेक्षा जवळपास ६० टक्क्यांनी कमी आहे. ‘एक्सफेनो’ या कंपनीने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे..‘एक्सफेनो’च्या अहवालानुसार, तंत्रज्ञान क्षेत्रात २०२२ मध्ये दोन लाख ६० हजारांपेक्षा जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होत्या आणि या क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेतील एकूण रोजगारनिर्मितीवर वर्चस्व गाजवले होते. एकूण नोकऱ्यांमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्राचे योगदान आता ५२ टक्के आहे, जे तीन वर्षांहून अधिक काळात केवळ दुसऱ्यांदा ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडत आहे. बिगरतंत्रज्ञान क्षेत्रे रोजगारनिर्मितीमध्ये त्यापेक्षा पुढे आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात पूर्ण वेळ पदांसाठी सुमारे ७९,००० जागा उपलब्ध आहेत, परंतु त्यातही मागील महिन्याच्या तुलनेत पाच टक्के आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत २४ टक्के घट झाली आहे. .कंत्राटी, इंटर्नशिप आणि अर्ध-वेळ पदांसाठीमागणी मंदावली आहे. अनुभवाच्या विविध स्तरांवर मागणी असमान आहे. मध्यम-वरिष्ठ पदांचा सर्व उपलब्ध जागांमध्ये अर्ध्याहून अधिक वाटा होता.परंतु, त्यात मासिक घट दिसून आली. प्रवेशस्तरीय पदांमध्ये आठ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती सुमारे १४,००० पदांवर पोहोचली, तरीही ती वार्षिक तुलनेत १८ टक्के कमी आहे. वरिष्ठस्तरीय नोकरभरती कमी प्रमाणात असूनही मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिली. जागतिक तंत्रज्ञान खर्चातील कपात आणि अमेरिकेसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमधील अनिश्चिततेमुळे आयटी सेवा कंपन्यांमधील मागणी कमी झाली आहे, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे..ठळक मुद्देआयटी सेवा कंपन्यांकडून सुमारे ४१,००० पदांची मागणी,जानेवारी २०२५च्या तुलनेत १८ टक्के घटतंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी नोकऱ्यांसाठी भरतीचे प्रमाण सर्वाधिकसल्लागार, प्रकल्प व्यवस्थापन, विक्री आणि विपणन यांसारख्या नोकऱ्यांमध्ये मागणी कमीदोन-तृतीयांश मागणी बंगळूर, हैदराबाद,दिल्ली-एनसीआरमध्ये, तरीही वार्षिक ४९ टक्के घसरणजागतिक क्षमता केंद्रांमध्ये सुमारे १७,००० जागा, मासिक१३ टक्के आणि वार्षिक सात टक्क्यांनी वाढटियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये मागणीत ३० टक्के वाढ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त नोकऱ्या ऑफिसमधून काम करण्याच्या प्रकारातील, वर्क फ्रॉम होमचे प्रमाण कमीजागतिक पातळीवर प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वांत तीव्र आणि वेगवान घसरण झाली असून, पूर्वीच्या नोकरभरतीचे प्रमाण पुन्हा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ही मंदी दीर्घकाळ टिकणारी आहे.- कमल करंथ, सह-संस्थापक, एक्सफेनो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.