Vadigodri News : वडीगोद्रीत स्टेट बँक फोडण्याचा प्रयत्न, चोरीचे साहित्य पोलीसाकडुन जप्त

दिलीप दखणे वडिगोद्रीवडिगोद्री : भारतीय स्टेट बँक शाखा वडिगोद्री येथे शनिवारी ता.14 रोजी मध्यरात्री चोरट्यांनी बँक फोडण्याचा प्रयत्न केला मात्र या मध्ये सर्व रोकड, ऐवज ,सुरक्षित असल्याने खाते धारकांचा जीवात जिव आला आहे रविवार ता.15 रोजी सकाळी हि घटना उघडकीस आली.या ठिकाणी बँक शेजारी असलेले ज्ञानगंगा इंग्लिश स्कूल जवळ शेतात कटर,सिलेंडर, बैग, असे चोरीचे साहित्य आढळले, सदरील ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये पाच संशयित चोरटे असल्याचे दिसत आहे, सीसीटीव्ही रुमालाने चोरांनी झाकुन टाकले होते, सीसीटीव्ही कॅमेराला काळा रंग लावण्यात आला होता. या ठिकाणी गावात राखणदार करणारे गुराखा व ज्ञानगंगा इंग्लिश स्कूल चे अध्यक्ष सोमनाथ काळे यांनी सतर्क राहिल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे तसेच गोदी पोलिस यांचे रात्री गस्त या दरम्यान होते .सदर घटनेची माहिती मिळताच गोंदी पोलीस स्टेशन चे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिष खांडेकर, बँक शाखा व्यवस्थापक श्री रोहित कालगे , उप निरीक्षक किरण हालवे ,कर्मचारी दाखल झाले जालना येथुन मोबाईल फॉरेन्सिक पथक, स्वान पथक दाखल झाले स्वान पथकांनी भागात तपास केला चोरांच्या जवळील बगेत चोरीचे साहित्य आढळून आले बँकेच्या अधिकारी, पोलीस कर्मचारी यांनी बँकेत पुर्ण तपासणी करूण मुद्देमाल, सोन्याचे ऐवज सुरक्षित असल्याचे सांगितले..Crime News : सटाण्यात थरार! गॅस कटरने शटर कापले अन् बोलेरोने अख्खं एटीएम मशिनच खेचून नेलं.वडिगोद्री येथे बँकेचा मागचा दरवाजा तोडुन चोरट्यांनी बँक फोडण्याचा प्रयत्न केला या ठिकाणी पाहणी केली असता बँक मधिल सर्व ऐवज,रक्कम, दस्त ऐवज सुरक्षित आहे चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी तीन पथक तैनात करण्यात आली आहे. बँकेत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबात बँकेच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्या सोबत चर्चा केली आहेआशिष खांडेकर- सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पोलीस स्टेशन गोंदी.शनिवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी बँक फोडण्याचा प्रयत्न केला चोर बँकेत गेल्यावर त्यांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला या मध्ये बँकेतील सर्व दस्त ऐवज, रक्कम, मुद्देमाल, सुरक्षित आहे यात कोणतेही नुकसान झाले नाही सर्व खाते धारकांचे सोने,पैसा, सुरक्षित आहे खाते धारकांनी काळजी करू नये दिवसा सुरक्षा रक्षक असतो आता रात्र पाळीमध्ये सुध्दा सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात येणार आहे.रोहित कालगे- शाखा व्यवस्थापक स्टेट बँक शाखा वडिगोद्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.