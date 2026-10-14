ट्रॅक्टर खरेदीच्या बहाण्याने
सव्वापाच लाखांची फसवणूक
धाराशिव, ता. १४ ः ट्रॅक्टर विक्रीच्या व्यवहारापोटी अवघे १५०० रुपये फोन पे द्वारे पाठवून आणि खात्यात एकही रुपया नसताना ६ लाखांचा बोगस धनादेश (चेक) देऊन एकाची ५ लाख ३५ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार फिर्यादी निरंजन नामदेव थोरात (वय २१, रा. जानकापूर, ता. वाशी, जि. धाराशिव) यांच्याकडे ट्रॅक्टर होता. हा ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी आरोपी सोहेल शौकत शेख, विरेन राठोड, समीर अरब (तिघेही रा. अंथुर्गे, ता. इंदापूर, जि. पुणे) आणि बबलू वाघमोडे (रा. शेळगाव, ता. इंदापूर, जि. पुणे) हे १५ एप्रिल २०२६ ला सायंकाळी साडेसात वाजता फिर्यादीच्या घरी आले. आरोपींनी ट्रॅक्टर खरेदीचा व्यवहार ठरवून प्रत्यक्षात व्यवहारापोटी फक्त १५०० रुपये फोन पे द्वारे ट्रान्सफर केले. त्यानंतर उर्वरित रकमेपोटी एचडीएफसी बँकेचा ६ लाख रुपयांचा धनादेश (चेक) फिर्यादीला दिला आणि ट्रॅक्टर घेऊन निघून गेले. मात्र, जेव्हा हा चेक बँकेत जमा केला, तेव्हा आरोपींच्या खात्यात पैसेच नसल्याचे उघडकीस आले.
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर फिर्यादी थोरात यांनी आरोपींशी संपर्क साधून विचारणा केली. त्यावेळी आरोपींनी ट्रॅक्टर परस्पर नेऊन फसवणूक तर केलीच, शिवाय ट्रॅक्टर पेटवून देऊ, अशी धमकीही दिली. या प्रकरणी थोरात यांनी मंगळवारी (ता. १३) दिलेल्या फिर्यादीनुसार वाशी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.