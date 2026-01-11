Parbhani Accident: दुर्दैवी घटना! तीन वारकऱ्यांवर काळाचा घाला; कीर्तनाहून परतताना दुचाकीला कारची भीषण धडक...

परभणी: कीर्तन सोहळ्याचा कार्यक्रम आटोपून परतणाऱ्या तीन वारकऱ्यांवर काळाने घाला घातला. झरी-टाकळी गावादरम्यान त्यांच्या दुचाकीला भरधाव कारची धडक बसली. ही घटना शनिवारी (ता. दहा) पहाटे घडली. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.परभणी तालुक्यातील पिंपळा येथील कीर्तन कार्यक्रमासाठी वारकरी ज्ञानेश्वर दिगंबरराव कदम (वय ३०), प्रसाद प्रल्हादराव कदम (४५, दोघे रा. बोर्डी), दत्तराव माणिकराव कऱ्हाळे (३०, रा. मुडा, ता. जिंतूर) हे तिघे गेले होते. रात्री एकच्या सुमारास कीर्तन सोहळा आटोपला. त्यानंतर पहाटे ते दुचाकीने परभणी-जिंतूर मार्गाने बोर्डी गावाकडे निघाले होते. .दरम्यान, झरी जवळील लोअर दुधना डाव्या कालव्याच्या जवळ आल्यानंतर त्यांच्या दुचाकीला कारची धडक बसली. या अपघातात तिघेही गंभीर जखमी झाले.अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील बीट जमादार शंकर हाके यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.जखमींना परभणी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून तिघांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी नवनाथ विश्वनाथ कदम यांनी परभणी ग्रामीण पोलिसठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून कारचालकावर शनिवारी दुपारी गुन्हा नोंद करण्यात आला. या घटनेचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक आडके करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.