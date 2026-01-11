छत्रपती संभाजीनगर

Parbhani Accident: दुर्दैवी घटना! तीन वारकऱ्यांवर काळाचा घाला; कीर्तनाहून परतताना दुचाकीला कारची भीषण धडक...

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी: कीर्तन सोहळ्याचा कार्यक्रम आटोपून परतणाऱ्या तीन वारकऱ्यांवर काळाने घाला घातला. झरी-टाकळी गावादरम्यान त्यांच्या दुचाकीला भरधाव कारची धडक बसली. ही घटना शनिवारी (ता. दहा) पहाटे घडली.

