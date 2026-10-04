Tuljabhavani Temple: तुळजाभवानीमातेची शेजघरात निद्रा;तुळजापूर : ११ ऑक्टोबरच्या पहाटेपर्यंत सुरू राहणार

तुळजापूर, : श्री तुळजाभवानी मातेची शेजघरातील निद्रा शनिवारी (ता. तीन) सायंकाळी सुरू झाली. येत्या ११ ऑक्टोबरला पहाटेपर्यंत देवीची शेजघरातील निद्रा सुरू राहणार आहे. तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात शनिवारी सकाळी सातपासूनच आराधी महिला देवीच्या गादीचा कापूस निवडण्यासाठी गणेश विहार तसेच सीमोल्लंघन पारासमोर येऊन बसल्या होत्या. हातात परडीमध्ये देवीच्या गादीचा कापूस महिला निवडत होत्या. तुळजाभवानी मातेचा महिमा काव्यामध्ये व्यक्त करून देवीची गीते महिला गात होत्या. हातामध्ये टाळ घेऊन आराधी मंडळींनी देवीची पारंपरिक गीते सादर केली. .तुळजाभवानी मातेच्या पलंगाच्या खोलीमध्ये दिवसभर स्वच्छतेचे काम पारंपरिक पलंगे मंडळींनी केले. कापूस निवडल्यानंतर देवीची गादी तयार करण्यात आली. तुळजाभवानी मातेचे सायंकाळचे अभिषेक पार पडले. त्यानंतर तुळजाभवानी मातेला मानाच्या आरत्यांनी ओवाळण्यात आले. देवीच्या अंगावर भंडारा अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर तुळजाभवानी मातेची प्रत्यक्ष मूर्ती शेजघरात नेण्यात आली. तुळजाभवानी मातेची निद्रा ही नवरात्रापूर्वीची शेजघरातील विश्रांती समजण्यात येते..महिला भाविकांमध्ये उत्साहतुळजाभवानी मातेच्या गादीचा कापूस निवडण्यासाठी आलेल्या महिला गळ्यामध्ये कवड्याच्या माळा घालून आल्या होत्या. तसेच तुळजाभवानी मातेस विड्याची पाने, सुपारी तसेच कापूस घेऊन महिला आल्या होत्या. महिला भाविकांचा उत्साह मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला.. तुळजाभवानी मातेच्या गादीचा कापूस निवडण्यासाठी मी मागील २५ वर्षांपासून येते. नवरात्रापूर्वीच्या तसेच शाकंभरी नवरात्रापुर्वीच्या देवीच्या गादीचा कापूस निवडण्यासाठी मी येत असते. -सविता क्षीरसागर, भाविक, तुळजापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.