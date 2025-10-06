छत्रपती संभाजीनगर

Petrol Explosion: पेट्रोलच्या भडक्यात भाजलेल्या दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू

Ghati Hospital: पैठण तालुक्यातील खंडाळा येथे पेट्रोलच्या बाटलीचा अचानक भडका होऊन एकाच कुटुंबातील चारजण गंभीर जखमी झाले होते. ही घटना २४ सप्टेंबरला घडली होती.
Petrol Explosion

Petrol Explosion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाचोड : पैठण तालुक्यातील खंडाळा येथे पेट्रोलच्या बाटलीचा अचानक भडका होऊन एकाच कुटुंबातील चारजण गंभीर जखमी झाले होते. ही घटना २४ सप्टेंबरला घडली होती. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना आकाश प्रकाश दळवी (वय १५), अविनाश प्रकाश दळवी (वय २४) या दोघा भावंडांचा रविवारी (ता.पाच) मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
police
Hospital
petrol
pachod
explosion
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com