Petrol Explosion: पेट्रोलच्या भडक्यात भाजलेल्या दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू

पाचोड : पैठण तालुक्यातील खंडाळा येथे पेट्रोलच्या बाटलीचा अचानक भडका होऊन एकाच कुटुंबातील चारजण गंभीर जखमी झाले होते. ही घटना २४ सप्टेंबरला घडली होती. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना आकाश प्रकाश दळवी (वय १५), अविनाश प्रकाश दळवी (वय २४) या दोघा भावंडांचा रविवारी (ता.पाच) मृत्यू झाला..खंडाळा येथील प्रकाश मोहन दळवी यांनी आपला मुलगा दुचाकी घेऊन फिरवतो, म्हणून गाडीमधील पेट्रोल बाटलीमध्ये काढून घरामध्ये ठेवले होते. याच ठिकाणी नवरात्रोत्सवामुळे देवीचा घट मांडलेला होता. त्याठिकाणी दिवा असल्याने २४ सप्टेंबरला सकाळी अचानक पेट्रोल काढलेल्या बाटलीचा भडका झाला..यामध्ये एकाच परिवारातील प्रकाश दळवी, राधा ऊर्फ सुरेखा दळवी, आकाश प्रकाश दळवी, अविनाश प्रकाश दळवी हे चारजण गंभीररीत्या भाजून जखमी झाले होते. माहिती मिळताच पाचोडचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित, विहामांडवा पोलिस चौकीचे पोलिस उपनिरीक्षक श्रीहरीविजय बोबडे, बीट जमादार किशोर शिंदे यांनी घटनास्थळी जाऊन जखमींना गावांतल नागरिकाच्या मदतीने पाचोड शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते..तिथे त्यांच्यावर प्रथमोपचार करून तातडीने पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते..Pachod News : गुन्हा दाखल केलेल्या इसमांवर पोलिसांनी कारवाई न केल्याने एकाने व्हिडीओ बनवून केले विष प्राशन; घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू.पण, रविवारी आकाश दळवी आणि अविनाश दळवी या दोन्ही भावंडांचा मृत्यू झाला. दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यासंबंधी पाचोड पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रीहरीविजय बोबडे, जमादार किशोर शिंदे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.