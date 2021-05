शेततळ्यात बुडून दोन तरूणाचा मृत्यू; वैजापुर तालुक्यातील घटना

वैजापुर (औरंगाबाद) : वैजापुर तालुक्यातील (vaijapur taluka) म्हस्कि (mhaski)येथे शनिवारी (saturday) दुपारी गट क्र. 66 येथील सुनिल घोलप यांच्या शेतातील शेततळ्यात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन तरूणाचा (Two youths) बुडून मृत्यू (Death) झाल्याची दुर्दैवी घटना शनिवारी दुपारी तीन वाजता घडली. यात योगेश रघुनाथ जगताप (वय 21) रा. सिरे सायगाव ता.गंगापुर हल्ली मुक्काम सटाना ता.वैजापुर व भावराव अप्पासाहेब जाधव (वय 25) रा.म्हस्कि या दोन तरूणाचा मृत्यू झाला आहे. (Two youths drowned in a farm at mhaski in vaijapur taluka on saturday)

यातील योगेश जगताप हा म्हस्कि येथील बाळासाहेब खिल्लारी या आपल्या मामाच्या घरी आलेला होता तर भाऊराव जाधव यांच्या पश्चात पत्नी दोन मुले व एक मुलगी होती. हे दोनही तरूण दुपारी पोहण्यासाठी येथील सुनिल घोलप यांच्या शेततळ्यात गेले असता शेततळ्यातील पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यांचा बुडून मृत्यू झाला.

याबाबत घटनेची माहिती मिळताच वीरगाव पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी एपीआय नवनाथ कदम. दिपक बर्डे, बाळु गायकवाड आदींनी प्रहारचे गणेश सावंत व गावकऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून पुढील तपासणीसाठी वैजापुर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. यावेळी डाॅक्टरानीं त्यांना मृत घोषित केले आहे, याप्रकरणी वीरगाव पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्युची नोंद करण्यात आली असून याबाबत पुढील वीरगाव पोलिस करीत आहे.

