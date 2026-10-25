सामान्य रुग्णालयातील कथित अनियमिततेच्या

उदगीरच्या सामान्य रुग्णालयातील कारभाराची चौकशी
उदगीर, ता. २५ (बातमीदार) : उदगीर येथील सामान्य रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजासह घरभाडे भत्त्याच्या कथित अनियमिततेप्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. तक्रारींची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ यांनी दिले आहेत. शिवसेनेचे लातूर ग्रामीण जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत टेगेटोल यांनी रुग्णालयाच्या कारभाराबाबत मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीत रुग्णालयातील नॉन प्रॅक्टिसिंग अलाउन्स (एनपीए), घरभाडे भत्ता आणि कर्तव्यावरील गैरहजेरीसह विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. रुग्णालयातील काही वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर राहत असल्याने रुग्णांना खासगी रुग्णालयात रेफर करावे लागत आहे, आयसीयू बंद, स्वच्छतेचा अभाव, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा बायोमेट्रिकशिवाय पगार काढला जातो, असा आरोपही करण्यात आला आहे. तक्रारीची दखल घेत उपसंचालकांनी चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. यासाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली असून अध्यक्षपदी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकरकर आणि सदस्य म्हणून वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. इस्माईल मुल्ला, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंचल बोडके यांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, समितीने अहवाल उपसंचालक कार्यालयात सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.