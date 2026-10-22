उदगीरमध्ये १ लाख १५ हजारांचा गुटखा जप्त

उदगीर शहरात गुटखा जप्त
उदगीर, ता. २२ (बातमीदार) : महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि गुटख्याची विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक करणाऱ्या एकाला उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी पकडले. बिदर गेट येथील ठाकरे चौक परिसरात बुधवारी (ता. २१) रात्री साडेनऊच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत १ लाख १५ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, फिरदोस हबीब पठाण (वय ३५, रा. दबीरपुरा, शकील चौक, उदगीर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिरदोस पठाण हा दुचाकीवरून प्रतिबंधित पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूची वाहतूक करत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी कारवाई करून त्याच्याकडील मुद्देमाल ताब्यात घेतला. गुटखा, सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली होंडा दुचाकीही पोलिसांनी ताब्यात घेतली. जप्त केलेल्या गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांची किंमत ६५ हजार २०० रुपये, तर दुचाकीची किंमत ५० हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी पोलिस अंमलदार सचिन नाडागुडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक डी. डी. गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार एस.बी.केंद्रे पुढील तपास करीत आहेत.
----