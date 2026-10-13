उदगीर ते नांदेड बससेवा सुरु करावे खासदार काळगे यांचे विभागीय

‘उदगीर-नांदेड बस कापसी, गोळेगावमार्गे सुरू करा’
जळकोट, ता.१३ (बातमीदार) ः उदगीर ते नांदेड बस सेवा जांब, मुखेड, कौठा, हाळदा, लाडका, गोळेगाव, कापसी, मारतळा मार्गे चालु करण्याची शिफारस खासदार शिवाजी काळगे यांनी विभागीय नियंत्रक, लातूर यांच्याकडे केली आहे.
कापसी, गोळेगाव परिसरातील नागरिकांनी उदगीर ते नांदेड बस सेवा जांब, मुखेड, कौठा, हाळदा, लाडका, गोळेगाव, मारतळा, काटकळंबा व कापसी सदर गावांमार्गे सकाळी एक फेरी व दुपारी एक फेरी सुरु करण्याची मागणी केली आहे. या मार्गावर नियमित बससेवा उपलब्ध नसल्यामुळे परिसरातील नागरिकांसह शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रवासासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सदर बससेवा सुरू झाल्यास या गावांतील नागरिकांना नांदेड, उदगीर व इतर प्रमुख ठिकाणी ये-जा करणे सुलभ होईल.वरील अनुषंगाने, संबंधित गावांतील नागरिकांची गरज व विद्यार्थ्यांची गैरसोय लक्षात घेऊन उदगीर ते नांदेड बस सेवा जांब, मुखेड, कौठा, हाळदा, लाडका, गोळेगाव, मारतळा, काटकळंबा व कापसी गावांमार्गे सकाळी एक फेरी व दुपारी एक फेरी सुरू करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी खासदार काळगे यांनी केली आहे.‘