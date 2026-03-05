छत्रपती संभाजीनगर

Udgir News : दारू पिऊन गुरुजीचा शाळेत धांगडधिंगा; ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Drunk teacher Udgir school case : उदगीर तालुक्यातील धोतरवाडी जिल्हा परिषद शाळेत मद्यधुंद शिक्षकाचा धिंगाणा; होळीच्या दिवशी दारू पिऊन गोंधळ घालणाऱ्या गुरुजींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शिक्षण विभागातर्फे कडक शिस्तभंगाच्या कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
Drunk teacher Udgir school case

Drunk teacher Udgir school case

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

युवराज धोतरे

उदगीर : जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा धोतरवाडी, (ता.उदगीर) या शाळेत गुरूजी दारू पिऊन आले. हे गुरूजी रोजच दारू पिऊन शाळेत येतात. पण, सोमवारी (ता.२) रोजी ऐनन होळीच्या सणादिवशी त्यांनी अतिदारू प्राशन केली असावी. ते शाळेच्या आवारात दारू पिऊन गोंधळ घालत असताना गावकरी व शिक्षकांनी त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला.

