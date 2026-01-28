छत्रपती संभाजीनगर

Excise Inspector Death : कर्तव्य बजावत असतानाच उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याचा हृदयविकाराने दुर्दैवी अंत; अचानक अस्वस्थ वाटू लागले अन्...

Excise Inspector Mohan Jadhav Dies on Duty : उमरगा येथे प्रजासत्ताक दिनी कर्तव्य बजावत असताना उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक मोहन जाधव यांचा हृदयविकाराने दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
उमरगा (जि. धाराशिव) : उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षकाचा  हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याची (Excise Inspector Death) घटना सोमवारी (ता. २६) सकाळी घडली. मोहन भीम जाधव (वय ५६, रा. प्रतापनगर, सोलापूर) असे त्यांचे नाव आहे.

