Excise Inspector Death : कर्तव्य बजावत असतानाच उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याचा हृदयविकाराने दुर्दैवी अंत; अचानक अस्वस्थ वाटू लागले अन्...

उमरगा (जि. धाराशिव) : उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याची (Excise Inspector Death) घटना सोमवारी (ता. २६) सकाळी घडली. मोहन भीम जाधव (वय ५६, रा. प्रतापनगर, सोलापूर) असे त्यांचे नाव आहे. .येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कर्नाटक सीमेलगत तलमोड भागात सीमा तपासणी नाका आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तेथे मोहन जाधव कार्यरत होते..Pune Crime : एकतर्फी प्रेमातून दुहेरी हत्याकांडाचा उलगडा; बारामतीत आढळला होता महिलेचा मृतदेह, डोक्यावर गंभीर जखमा अन्....प्रजासत्ताक दिनानिमित्त तेथे ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि ते कोसळले. उपस्थित सहकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना तातडीने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणले; पण डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. जाधव यांची पदोन्नतीवर सहा महिन्यांपूर्वी दुय्यम निरीक्षकपदी बदली झाली होती.