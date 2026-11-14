कोर्ट टुडे- कायद्यातील तरतूद- अपहरण

कायद्यातील तरतूद
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अपहरण
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अपहरण (Kidnapping) हे दोन प्रकारचे असते. यात व्यक्तीचे भारतातून अपहरण आणि दुसरे बालक, अस्वस्थ मानसिक स्थिती असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर संरक्षकाच्या संमतीविना किंवा ताब्यातून, प्रलोभन देऊन दूर नेणे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १३७ प्रमाणे अशा प्रकारचे अपहरण हा गुन्हा मानला जातो.
भारतीय न्याय संहिता कलम १३७ मधील तरतुदीनुसार, जो कोणी, कोणत्याही व्यक्तीला, तिची संमती न घेता किंवा तिच्या वतीने संमती देण्यास कायदेशीररीत्या अधिकृत असलेल्या व्यक्तीची संमती न घेता, भारताच्या सीमांच्या पलीकडे नेतो, त्याने त्या व्यक्तीचे भारतातून अपहरण केले, असे मानले जाते. तसेच जो कोणी, एखाद्या बालकाला किंवा अस्वस्थ मानसिक स्थिती असलेल्या व्यक्तीला, त्याच्या कायदेशीर संरक्षकाची संमती न घेता किंवा प्रलोभन देऊन दूर नेतो, त्याने त्या बालकाचे किंवा व्यक्तीचे कायदेशीर संरक्षणातून अपहरण केले, असे मानले जाते.
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अशी आहे शिक्षा
जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीचे भारतातून किंवा कायदेशीर संरक्षणातून अपहरण करतो, त्याला कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल, ज्याचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत असू शकतो; तसेच तो दंडासदेखील पात्र असेल.
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- संजय कुलकर्णी, एमए एलएलबी
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