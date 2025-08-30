छत्रपती संभाजीनगर

Godavari River: कायगावजवळील गोदावरी नदीपात्रात अनोळखी युवकाचा मृतदेह; परिसरात खळबळ, पोलिसांचा तपास सुरू

Police Investigation: गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव येथील श्रीरामेश्वर मंदिराजवळ गोदावरी नदीपात्रात २५-३० वर्षीय युवकाचा अनोळखी मृतदेह सापडला. पोलिसांनी नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे.
कायगाव : जुने कायगाव (ता. गंगापूर) येथील श्री रामेश्वर मंदिराजवळील गोदावरी नदीपात्रात अनोळखी २५ ते ३० वर्षीय युवकाचा मृतदेह तरंगताना आढळला.

