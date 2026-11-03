गोशाळेतील पशुंच्या चाऱ्यासाठी गोशाळा महासंघ आक्रमक ------------------ दुष्काळ परिस्थितीत गोशाळेतील पशुंना प्रति दिवस प्रति पशुंना शंभर रुपये चारा अनुदान द्या

प्रति दिन १०० रुपये चारा अनुदानाची मागणी
गेवराई, ता. ३ (बातमीदार) ः राज्यात शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असून, चाऱ्याअभावी पशुधनाची मोठी दुरवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाकडे नोंदणीकृत असलेल्या १०१४ गोशाळांमधील प्रत्येक पशूला चारा आणि पाण्यासाठी प्रति दिन १०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी गोशाळा महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गोशाळा संचालक आणि पशुपालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकतेच याबाबतचे निवेदन दिले आहे.
पाऊस कमी झाल्यामुळे शेतात कडबा, कुटार किंवा डोंगर-जंगलातही चारा उपलब्ध नाही. चाऱ्याचे दर गगनाला भिडले असून, शासनाकडेही पुरेसा चारा साठा उपलब्ध नसल्याने भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. पाण्याची पातळी खालावल्याने गोशाळांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येऊ शकते.
दुष्काळामुळे शेतकरी आपले पशुधन गोशाळांमध्ये सोडत असल्याने, गोशाळांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक गोवंश जमा झाला आहे. स्वतःचे पोट भरणे कठीण झाल्याने काही शेतकरी नाइलाजाने जनावरे कत्तलखान्याकडे पाठवत आहेत, हे वास्तव अत्यंत विदारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
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प्रमुख मागण्या
या भीषण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावर चारा डेपो सुरू करावेत, तसेच गोशाळांमधील पशुधनासाठी तातडीने प्रति दिन प्रति पशू १०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी गोशाळा महासंघाने केली आहे. शासनाने वेळीच पावले न उचलल्यास पशुधनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.