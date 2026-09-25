छत्रपती संभाजीनगर

Water Shortage: अवैध पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी प्रशासनाकडून जप्त

Water Shortage Intensifies in Vadwani Taluka: पावसाअभावी दुष्काळाचे सावट, पिके वाळली; वडवणी तालुक्यात तलावांमधील अवैध मोटारींवर कारवाई
Water Shortage

Water Shortage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वडवणी, : यंदा पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे वडवणी तालुक्यात ऐन सप्टेंबर महिन्यातच भीषण पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. अशातच तलावांमधील उरले-सुरले पाणी अवैध मोटारी लावून पळवले जात होते. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘सकाळ’ने २० सप्टेंबर रोजी तलाव आटले तरीही अवैध पाणी उपसा सुरूच, प्रशासनाची डोळेझाक या आशयाची सविस्तर बातमी प्रसिद्ध केली. या बातमीचा मोठा दणका बसला असून, खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने सलग दोन दिवस धडक मोहीम राबवत तालुक्यातील तलावांमधील सर्व अवैध मोटारी काढून कारवाई केली आहे.

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