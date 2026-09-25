Water Shortage: अवैध पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी प्रशासनाकडून जप्त

वडवणी, : यंदा पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे वडवणी तालुक्यात ऐन सप्टेंबर महिन्यातच भीषण पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. अशातच तलावांमधील उरले-सुरले पाणी अवैध मोटारी लावून पळवले जात होते. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘सकाळ’ने २० सप्टेंबर रोजी तलाव आटले तरीही अवैध पाणी उपसा सुरूच, प्रशासनाची डोळेझाक या आशयाची सविस्तर बातमी प्रसिद्ध केली. या बातमीचा मोठा दणका बसला असून, खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने सलग दोन दिवस धडक मोहीम राबवत तालुक्यातील तलावांमधील सर्व अवैध मोटारी काढून कारवाई केली आहे..दमदार पाऊस न झाल्याने वडवणीसह तालुक्यातील अनेक गावांना भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. पावसाअभावी शेतकऱ्यांची खरिपाची पिके वाळून गेली असून, पशुधनाच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हे संकट उंबरठ्यावर असतानाही तलावांमधून बेकायदेशीर पाणी उपसा सुरूच होता. नागरिकांनी तहसीलदारांकडे लेखी आणि तोंडी तक्रारी करूनही पंधरा दिवसांपासून याकडे दुर्लक्ष केले जात होते..बातमी प्रसिद्ध होताच पाटबंधारे विभाग, तहसील प्रशासन, नगरपंचायत, पंचायत समिती, महसूल, महावितरण आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई सुरू केली. गेले दोन दिवस सोन्नाखोटा येथील ऊर्ध्व कुंडलिका, उपळी, मामला, चिंचोटी, साळींबा, तिगाव आदी तलावांत टाकलेल्या विद्युत मोटारी काढण्याची कडक मोहीम राबवण्यात आली. तसेच, काही तलावांवरील वीजपुरवठाही पूर्णपणे खंडित करण्यात आला आहे..गेले दोन दिवस तालुक्यातील सर्व तलावांमधून अवैधपणे पाणी उपसा करणाऱ्या विद्युत मोटारी काढण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणचा वीजपुरवठाही बंद करण्यात आला आहे. यापुढे पुन्हा कोणी मोटारी टाकून पाणी उपसा करण्याचा प्रयत्न केल्यास, साहित्य जप्त करून अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यावर बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी विशेष पथक नेमले आहे.- वैभव महेंद्रकर, तहसीलदार, वडवणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.