छत्रपती संभाजीनगर

Vaijapur Accident: वैजापूरजवळ भीषण अपघात दुचाकीवरील दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

Accident News: गंगापूर मार्गावरील घायगाव शिवारात रविवारी मध्यरात्री घडलेल्या अपघातात वैजापूरमधील दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. डिस्क ब्रेक जाम झाल्याने दुचाकीचा ताबा सुटला आणि वाहन रस्त्याच्या कडेला आदळल्याने दोघेही गंभीर जखमी झाले.
Vaijapur Accident

Vaijapur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वैजापूर : दुचाकी अपघातात येथील दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना गंगापूर मार्गावरील घायगाव शिवारात रविवारी (ता. २७) रात्री उशिरा घडली.

Loading content, please wait...
Vaijapur
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com