Vaijapur Accident: अंत्यविधीसाठी जाताना दांपत्याचा मृत्यू; वैजापूर गंगापूर राज्य रस्ते मार्गावर भीषण अपघात

Accident News: वैजापूर-गंगापूर महामार्गावर रविवारी (ता. २) सकाळी झालेल्या अपघातात गंगापूर येथील रहिवासी असलेल्या एका दाम्पत्याचा जागीच मृत्यू झाला.आपल्या नातेवाइकाच्या अंत्यविधीसाठी दुचाकीवरून जात असताना अज्ञात वाहनाने त्यांच्या गाडीला जोरदार धडक दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
