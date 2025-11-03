Vaijapur Accident: अंत्यविधीसाठी जाताना दांपत्याचा मृत्यू; वैजापूर गंगापूर राज्य रस्ते मार्गावर भीषण अपघात

वैजापूर : वैजापूर-गंगापूर महामार्गावर रविवारी (ता. २) सकाळी झालेल्या अपघातात गंगापूर येथील रहिवासी असलेल्या एका दाम्पत्याचा जागीच मृत्यू झाला. आपल्या नातेवाइकाच्या अंत्यविधीसाठी दुचाकीवरून जात असताना अज्ञात वाहनाने त्यांच्या गाडीला जोरदार धडक दिली..गंगापूर शहरातील लक्ष्मीनगर येथील रहिवासी अलीमोद्दिन करिमोद्दीन सय्यद (वय ६२) आणि त्यांची पत्नी हनिफाबी अलीमोद्दिन सय्यद (वय ५९) हे दोघे दुचाकीवरून वैजापूर तालुक्यातील म्हस्की येथे जात होते..चोर वाघलगावजवळ एका अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, पती-पत्नी दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. अपघात झाल्यानंतर वीरगाव पोलिस आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांना तत्काळ वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Amravati Accident: अपघातातील तिसऱ्याही प्रवाशाचा मृत्यू; अंजनगावसुर्जी ते परतवाडा मार्गावरील येणी पांढरी गावाजवळची घटना.तेथे डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. मृतांच्या पश्चात एक मुलगा आणि दोन मुली असा परिवार आहे. वीरगाव पोलिस याप्रकरणी अधिक तपास करत असून, अज्ञात वाहनाचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.