वैजापूर हादरलं! अनैतिक संबंधातून पोलिस कर्मचाऱ्याची हत्या; मृतदेह पुरला पडक्या घरात, मुलाच्या 'त्या' कॉलमुळं...

Vaijapur Police Constable Killed : वैजापूर तालुक्यात पोलिस कर्मचारी नानासाहेब दिवेकर यांची धारदार शस्त्राने हत्या करून मृतदेह पडक्या घरात पुरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय.
सकाळ डिजिटल टीम
वैजापूर/शिऊर : धारदार शस्त्राने हत्या करून पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह शेजारील पडक्या घरात जमिनीत पुरून टाकल्याची घटना रविवारी (ता. चार) दुपारी वैजापूर तालुक्यातील बळहेगाव येथे उघडकीस (Police Constable Killed in Vaijapur) आली. नानासाहेब रामजी दिवेकर (वय ५२) असे मृताचे नाव असून, अनैतिक संबंधातून हा खून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला.

