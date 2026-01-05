वैजापूर हादरलं! अनैतिक संबंधातून पोलिस कर्मचाऱ्याची हत्या; मृतदेह पुरला पडक्या घरात, मुलाच्या 'त्या' कॉलमुळं...

वैजापूर/शिऊर : धारदार शस्त्राने हत्या करून पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह शेजारील पडक्या घरात जमिनीत पुरून टाकल्याची घटना रविवारी (ता. चार) दुपारी वैजापूर तालुक्यातील बळहेगाव येथे उघडकीस (Police Constable Killed in Vaijapur) आली. नानासाहेब रामजी दिवेकर (वय ५२) असे मृताचे नाव असून, अनैतिक संबंधातून हा खून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला..नानासाहेब दिवेकर हे कन्नड तालुक्यातील देवगाव रंगारी पोलिस स्थानकात पोलिस नाईक म्हणून कार्यरत होते. दोन दिवसांपासून ते बेपत्ता असल्याने त्यांचे भाऊ व पुतण्या रविवारी शिऊर पोलिस स्थानकात तक्रार देण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी नानासाहेबांच्या घराच्या भिंतीवर आणि सोफ्यावर रक्ताचे डाग असल्याचे सांगितले..या माहितीवरून शिऊरचे सहायक पोलिस निरीक्षक वैभव रणखांब आणि त्यांच्या पथकाने तातडीने बळहेगाव येथे भेट दिली. परिसराची पाहणी करताना शेजारीच असलेल्या पत्र्याच्या पडक्या खोलीत खड्डा उकरल्याचे निदर्शनास आले. संशय बळावल्याने पोलिसांनी नायब तहसीलदार सूरज कुमावत यांच्या उपस्थितीत तो खड्डा उकरला असता, आत नानासाहेब दिवेकर यांचा मृतदेह आढळून आला..Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?.आपल्याच एका सहकाऱ्याचा अशा अवस्थेतील मृतदेह पाहून उपस्थित पोलिसांना मोठा धक्का बसला. पोलिस अधीक्षक विनय राठोड, अप्पर पोलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह, उपविभागीय पोलिस अधिकारी भागवत फुंदे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विजय राजपूत यांनी घटनास्थळी धाव घेत तपासाच्या सूचना दिल्या. रात्री उशिरापर्यंत यासंदर्भात गुन्ह्याची नोंद झाली नव्हती..थंड डोक्याने केलेला खूनदिवेकर यांची हत्या त्यांच्याच घरात धारदार शस्त्राने करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तो शेजारच्या खोलीत पुरण्यात आला. ही घटना अत्यंत थंड डोक्याने घडवून आणली असून, यात एकापेक्षा जास्त मारेकरी असावेत आणि ते मृताच्या ओळखीचे असावेत, असा पोलिसांचा संशय आहे..मुलाच्या कॉलमुळे फुटले गुपितदिवेकर यांची पत्नी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून माहेरी आहे, तर मुलगा साई छत्रपती संभाजीनगर येथे शिक्षण घेतो. बाप-लेकाचे रोज फोनवरून बोलणे होत असे. मात्र, दोन दिवसांपासून वडिलांचा फोन लागत नसल्याने साईने देवगाव पोलिसांकडे चौकशी केली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी घरी जाऊन पाहिले असता रक्ताचे डाग आढळले आणि हा सर्व प्रकार उघडकीस आला..धक्कादायक! धनसंपत्तीच्या हव्यासापोटी चक्क नरबळीचा प्रयत्न; 8 महिन्यांच्या बाळाची थरारक सुटका, सय्यद इम्राननं असं का केलं?.काही संशयितांना घेतले ताब्यातनानासाहेब दिवेकर गेल्या दोन वर्षांपासून देवगाव रंगारी पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. १ जानेवारीपर्यंत त्यांनी आपली कोर्ट ड्यूटी (समन्स वाटप) चोख बजावली होती. मात्र, त्यानंतर ते स्थानकात आले नव्हते. त्यांच्या मूळ गावीच त्यांची हत्या झाल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिऊर पोलिसांनी याप्रकरणी काही संशयितांना ताब्यात घेतले असून, अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.