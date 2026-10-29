वैजापूरजवळ महिलेवर अत्याचार ; संशयित ऑटोचालक पोलिसांच्या ताब्यात

प्रवासी महिलेवर अत्याचार;
रिक्षाचालक जालन्यातून अटक
वैजापूर, ता. २९ (बातमीदार) : घरगुती वादातून घराबाहेर पडलेल्या महिलेला घरी सोडण्याच्या बहाण्याने निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना २७ ऑक्टोबरला जांबरगाव शिवारात घडली. याप्रकरणी वैजापूर पोलिसांनी बुधवारी (ता. २८) रिक्षाचालक नारायण एकनाथ हरकल (वय २९, रा. जीवनगंगा हाउसिंग सोसायटी, वैजापूर) याला जालन्यातून शिताफीने अटक केली.
पीडित महिला २६ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी जोगेश्वरी येथील घरातून वादातून बाहेर पडली होती. ती कायगाव येथे थांबली असताना रात्री अकराच्या सुमारास रिक्षाचालक हरकल याने विचारपूस करून तिला घरी सोडण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याने शॉर्टकटचा बहाणा करत रिक्षा जांबरगावच्या निर्जन रस्त्याकडे वळवली. पहाटे तीनच्या सुमारास चालकाने रिक्षा थांबवून महिलेस ठार मारण्याची धमकी देत अत्याचार केला. तसेच दागिने हिसकावण्याचा प्रयत्न केला असता, तिने त्याचा हात झटकून पळ काढला. मुख्य रस्त्यावरील चहाच्या टपरीवर पोचून महिलेने नागरिकांच्या मदतीने पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करत परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपास सुरू केला. पोलिस उपअधीक्षक विनय सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने शोध घेत आरोपी नारायण हरकल याला बुधवारी दुपारी जालन्यातून बेड्या ठोकल्या.