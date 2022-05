न्यायालयात जाणार, चंद्रकांत खैरेंनी तयार राहावे; वंचित बहुजन आघाडीचा इशारा

वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमने लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून एक हजार कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे (Chandrakant Khaire) यांनी केला. या आरोपाचा वंचितने समाचार घेतला आहे. खोटे आरोप करणाऱ्यांच्या विरोधात वंचित आघाडी न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे खैरे यांनी तयार राहावे, असा इशार वंचितचे प्रदेश प्रवक्ते फारुख अहमद यांनी दिला आहे. बोलण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी त्यांनी इतरांवर आरोप करताना विचारपूर्वक बोलावे, असा सल्ला त्यांनी खैरे यांना दिला. (Vanchit Bahujan Aghadi Will Go Against Chandrakant Khaire In Court)

खैरेंकडे पैसे दिल्याचा पुरावा असल्यास तो द्यावा. मुख्यमंत्री त्यांचे असून सर्व तपास यंत्रणा त्यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे असे बिनबुडाचे आरोप खैरे करत असल्याचा टोला फारुख अहमद यांनी लगावला. यापूर्वी शिवसेनेच्या नेत्याने आरोप केले होते. त्यानंतर त्याला माफी मागावी लागली असे ते म्हणाले. वंचित आघाडीचे चारित्र्य स्वच्छ असून खोटे व निराधार आरोप करणाऱ्यांविरोधात वंचित आघाडी (Vanchit Bahujan Aghadi) न्यायालयात गेल्याशिवाय राहणार नाही. पुराव्याशिवाय आरोप करणाऱ्यांनी मानहानीच्या दाव्यासाठी तयार राहावे, असा इशार त्यांनी दिला.

खैरे काय म्हणाले होते?

वंचित आणि एमआयएमने लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपकडून एक हजार कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप चंद्रकांत खैरे यांनी केला. नुकतीच उत्तर प्रदेशची निवडणूक झाली. तेथे समाजवादी पक्षाचे लोक फोडण्यासाठी कशाला पैसे दिले, असा सवाल त्यांनी केला.