वानोळ्यातील १०२ रुग्णवाहिका बंद; शासकीय डॉक्टरांच्या उपस्थितीवरही प्रश्नचिन्ह!

वानोळ्यातील १०२ रुग्णवाहिका बंद
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रुग्णांची आरोग्यसेवा वाऱ्यावर; वरिष्ठांकडे चौकशीची मागणी
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वानोळा, ता. ४ (बातमीदार) : माहूर तालुक्यातील वानोळा येथील १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका बंद अवस्थेत असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी नागरिकांची धावपळ होत आहे. त्यातच शासकीय मुख्यालयातील डॉक्टर आणि कर्मचारी नियमित उपस्थित राहत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शासकीय आरोग्यसेवेची जबाबदारी असतानाही काही डॉक्टर स्वतःच्या खासगी दवाखान्यांना अधिक प्राधान्य देत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण प्रकाराची वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. वानोळा परिसर हा आदिवासी, बंजारा आणि दुर्गम वस्तीचा भाग आहे. येथील नागरिकांसाठी शासकीय आरोग्य केंद्र आणि १०२ रुग्णवाहिका या अत्यंत महत्त्वाच्या सुविधा आहेत. मात्र, रुग्णवाहिका बंद असल्याने गंभीर रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
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((कोट))
वानोळा परिसरातील १०२ रुग्णवाहिका बंद असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका उपलब्ध नसेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी उपचारासाठी कुठे जायचे? संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची तातडीने चौकशी करून रुग्णवाहिका सुरू करावी आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
-नितीन राठोड. रुग्ण, पाचुंदा, ता.माहूर.