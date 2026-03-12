Verul Caves Kiranotsav : वेरूळच्या लेणीत निसर्गाचा चमत्कार! भगवान बुद्धांच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणांचा अभिषेक; पाहा खास PHOTO, 'अद्भुत' सोहळा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

खुलताबाद (नाशिक) : जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या वेरूळ येथील १० क्रमांकाच्या ऐतिहासिक बौद्ध लेणीत बुधवारी (Ellora caves Buddha statue sunlight phenomenon) भगवान बुद्धांच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणे पडण्याचा अद्भुत ‘किरणोत्सव’ भाविक व पर्यटकांनी अनुभवला. .वेरूळमधील एकूण ३४ लेण्यांपैकी १२ बौद्ध लेण्या आहेत. यात १० क्रमांकाची लेणी हे महायानास समर्पित एकमेव ‘चैत्यगृह’ आहे. सूर्य उत्तरायणात असताना बरोबर मूर्तीच्या चेहऱ्यावर सूर्यकिरणे पडतात. निसर्ग आणि स्थापत्यकलेचा हा संगम आगामी पाच-सहा दिवस पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे..Konkan Tourism : स्वस्तात मस्त फिरायचंय? कोकणातील 'ही' 7 ठिकाणे म्हणजे पृथ्वीवरचा खरा स्वर्ग; एकदा तरी नक्की भेट द्या...या लेणीला ‘सुतार की झोपडी’ किंवा ‘विश्वकर्मा मंदिर’ असेही म्हणतात; गुजरातचे भाविक बुद्धालाच विश्वकर्मा मानून येथे नमन करतात. गुहेत प्रवेश करताच पिंपळाच्या (बोधीवृक्ष) खाली धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रेतील भगवान बुद्धांची भव्य मूर्ती दिसते. त्यांच्या उजवीकडे बोधिसत्व पद्मपाणी आणि डावीकडे वज्रपाणी यांच्या मूर्ती आहेत. लेणीचे छत गजपृष्ठाकृती असून, समोर असलेल्या वाद्य मंडपात पूर्वी आरतीच्या वेळी ढोल वाजवण्याची प्रथा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.