Verul Caves Kiranotsav : वेरूळच्या लेणीत निसर्गाचा चमत्कार! भगवान बुद्धांच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणांचा अभिषेक; पाहा खास PHOTO, 'अद्भुत' सोहळा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

छत्रपती संभाजीनगर

Architectural Brilliance of the Buddhist Chaitya Hall at Verul : वेरूळच्या ऐतिहासिक लेणी क्रमांक १० मधील बुद्धमूर्तीवर सूर्यकिरणे पडण्याचा अद्भुत किरणोत्सव भाविक व पर्यटकांनी अनुभवला.
Verul caves kiranotsav Maharashtra

Verul caves kiranotsav Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

खुलताबाद (नाशिक) : जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या वेरूळ येथील १० क्रमांकाच्या ऐतिहासिक बौद्ध लेणीत बुधवारी (Ellora caves Buddha statue sunlight phenomenon) भगवान बुद्धांच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणे पडण्याचा अद्भुत ‘किरणोत्सव’ भाविक व पर्यटकांनी अनुभवला.

