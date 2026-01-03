बदलत्या वातावरणात व्हायरलचा ‘ताप’; मुले, वृद्धांनी घ्यावी काळजी

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल तापाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली असून सर्दी, ताप, खोकला व घसादुखीच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. अचानक बदलणारे हवामान, सकाळी व रात्री जाणवणारी थंडी आणि दुपारी वाढलेल्या तापमानामुळे विषाणूजन्य आजार वाढत असल्याचे जनरल फिजिशियन डॉ. आनंद अग्रवाल यांनी सांगितले..शहर व परिसरात सध्या तापाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली असून नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता वाढली आहे. यात लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह, दमा व हृदयविकार असलेल्या रुग्णांमध्ये सर्दी-खोकल्याचा त्रास अधिक प्रमाणात आढळून येत आहे. काही रुग्णांमध्ये अंगदुखी, डोकेदुखी व अशक्तपणाची लक्षणेही दिसून येत आहेत. बदलत्या हवामानात विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.यात थंड पदार्थ टाळावेत, उबदार कपड्यांचा वापर करावा, पाणी उकळून प्यावे तसेच ताप, खोकला वाढल्यास स्वतः औषधे न घेता तत्काळ वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. अग्रवाल यांनी केले..अशी घ्या काळजीपुरेसे पाणी प्याझोप पुरेशी घ्याधूम्रपान टाळागर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळामास्क वापराहात स्वच्छ धुवासंसर्गित लोकांपासून अंतर ठेवालसीकरण (फ्लू) करून घ्या.गेल्या काही दिवसांत बदलणाऱ्या वातावरणामुळे व्हायरल न्यूमोनियाची साथ पसरली आहे. यामुळे ताप, अंगदुखी, सर्दी-खोकला, डोकेदुखी अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांना या आजाराचा अधिक त्रास होत आहे. यामुळे लहान मुलांना ताप आल्यास वेळेत तपासणी करून घ्यावी, तसेच वृद्ध व्यक्तींनी नियमित औषधे व पुरेशी विश्रांती घ्यावी, आजार अंगावर न काढता डॉक्टरांना दाखवत उपचार घ्यावेत.(-डॉ. आनंद अग्रवाल, एमडी-जनरल फिजिशियन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.