बदलत्या वातावरणात व्हायरलचा ‘ताप’; मुले, वृद्धांनी घ्यावी काळजी

viral fever outbreak in city areas: अचानक बदलणारे हवामान, सकाळी व रात्री जाणवणारी थंडी आणि दुपारी वाढलेल्या तापमानामुळे विषाणूजन्य आजार वाढत असल्याचे जनरल फिजिशियन डॉ. आनंद अग्रवाल यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
शहरात गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल तापाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली असून सर्दी, ताप, खोकला व घसादुखीच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. अचानक बदलणारे हवामान, सकाळी व रात्री जाणवणारी थंडी आणि दुपारी वाढलेल्या तापमानामुळे विषाणूजन्य आजार वाढत असल्याचे जनरल फिजिशियन डॉ. आनंद अग्रवाल यांनी सांगितले.

