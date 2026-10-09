मतदारांनी त्यांचे दावे-हरकती १२ ऑक्टोबरपर्यंत दाखल करावेत

‘मतदारांनी त्यांचे दावे-हरकती
सोमवारपर्यंत दाखल करावेत’
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. ९ ः भारत निवडणूक आयोगाने १ ऑक्टोबर या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दावे व हरकती दाखल करणे तसेच त्यांचा निपटारा करण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता दावे व हरकती सोमवारपर्यंत (ता.१२) दाखल करता येणार आहेत.
जिंतूर विधानसभा मतदारसंघांतर्गत सेलू तालुक्यातील सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना माहिती देण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर एसआयआर संदर्भातील सुधारित वेळापत्रक, दावे-हरकती आणि मतदार सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नोटीस कालावधी तसेच दावे व हरकतींचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण ही मतदार, राजकीय पक्ष, निवडणूक यंत्रणा यांच्या सहभागातून राबविण्यात येणारी प्रक्रिया असून, या प्रक्रियेत पात्र नागरिकांनी मतदार यादीतील आपली नोंद तपासणे तसेच आवश्यक असल्यास नाव नोंदणी, दुरुस्ती किंवा संबंधित दावे-हरकती दाखल करणे अपेक्षित आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा पोर्टलवर नवीन मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील तपशील अद्ययावत करण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. सुधारित वेळापत्रकाची माहिती जिंतूर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, स्थानिक वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया माध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसारित करण्यात येत आहे. जास्तीत-जास्त पात्र नागरिकांनी मतदार यादीशी संबंधित नोंदणी, दुरुस्ती तसेच दावे-हरकती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी डॉ. शिवाजी मगर यांनी केले आहे.
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