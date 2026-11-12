छत्रपती संभाजीनगर

मंगळवेढा-निजामाबाद बसला थांबा द्या

मंगळवेढा-निजामाबाद बसला थांबा द्या
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मंगळवेढा-निजामाबाद बसला थांबा द्या ---- वांजरवाडा येथील प्रवाशांची मागणी; एकाच जलद बसचा अपवाद ---- जळकोट, ता. १२ (बातमीदार) : तालुक्यातील वांजरवाडा येथे मंगळवेढा आगाराची मंगळवेढा-निजामाबाद ही जलद बस थांबत नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. या बसला वांजरवाडा येथे अधिकृत थांबा मंजूर करावा, अशी मागणी प्रवाशांमधून होत आहे. वांजरवाडा हे महामार्गावरील महत्त्वाचे ठिकाण असून, मुखेड-शिरूर ताजबंद मार्गावरून धावणाऱ्या सर्व जलद बसगाड्यांना येथे थांबा आहे. मात्र, मंगळवेढा आगाराची मंगळवेढा-निजामाबाद ही बस येथे थांबत नाही. त्यामुळे या बसने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही बस निजामाबाद जाताना लातूरहून दुपारी साडेतीनला, तर मंगळवेढा येथे जाताना मुखेडहून सकाळी पावणेदहाला सुटते. वांजरवाडा येथे श्री संत गोविंद माउली मंदिर असून, येथूनच कंधारकडे जाणारा रस्ता फुटतो. त्यामुळे या परिसरातील प्रवाशांसाठी हे महत्त्वाचे प्रवासी केंद्र आहे. इतर जलद बसगाड्यांना थांबा असताना मंगळवेढा-निजामाबाद बसला मात्र अपवाद का? असा प्रश्न प्रवाशांनी उपस्थित केला. वांजरवाडा परिसरातील होकर्णा, वडगाव, सोरगा, धामणगाव, हाडोळी, उमरदरा आदी गावांसह कंधारहून येणाऱ्या बसमधील अनेक गावांचे प्रवासी याच थांब्यावर गाडीची वाट पाहतात. सर्व जलद बसगाड्या येथे थांबतात. परंतु, एकमेव हीच बस थांबत नसल्यामुळे प्रवासातून संताप व्यक्त होत आहे. प्रवाशांची ही गैरसोय लक्षात घेऊन मंगळवेढा आगार प्रशासनाने या बसला वांजरवाडा येथे अधिकृत थांबा मंजूर करावा, अशी मागणी होत आहे.

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