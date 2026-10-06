पाणीटंचाई निवारणार्थ ३ कोटी रुपयांचा आराखडा

पाणीटंचाई निवारणार्थ
तीन कोटींचा आराखडा
जळकोट,ता.६ : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात आगामी काळात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी पंचायत समितीच्या वतीने तीन कोटी ३६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.
टँकर तसेच बैलगाडीद्वारे दहा गावे व सहा वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३७ लाख ४४ हजार रुपये, २७ गावांमध्ये खासगी विहीर तसेच विंधन विहीर अधिकरण करण्यासाठी ६८ लाख ५८ हजार रुपये, ४३ गावांमध्ये विंधन विहीर घेण्यासाठी ४३ लाख रुपये, सोळा गावांमध्ये नळ योजना विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी एक कोटी ४९ लाख रुपये, तसेच आठ गावांमध्ये गाळ काढण्यासाठी तेरा लाख ५० हजार रुपये, असा एकूण ३ कोटी ३६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
आतनुर तांडा, वाघमारे तांडा, डोंगरेवाडी तांडा, राठोड तांडा, गव्हाण, पोमा तांडा, चतुरा तांडा, फकरू तांडा, मंगरूळ'', लाळी खुर्द, ढोरसांगवी, करंजी, येवरी, सोनवळा, घोणसी तांडा , धर्मा तांडा, धोंडवाडी, डोंगर कोणाळी, अग्रवाल तांडा, एकुर्का, बोरगाव खुर्द, रावजी तांडा, मेघा तांडा, आश्रम तांडा, भवानीनगर तांडा, तिरुका, होकरणा, उमरदरा, केकतशिंदगी, चाटेवाडी, जगळपूर, विराळ, हावरगा, डोमगाव,उमरगा रेतू, येलदरा, माळहिपरगा, शिवाजीनगर तांडा, डोंगरगाव, पाटोदा खुर्द, कुणकी, कोळनूर, पाटोदा बुद्रूक यासह तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई आराखड्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पाणीटंचाई कक्षाची स्थापनाही करण्यात आली आहे.